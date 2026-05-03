Yılın ilk 4 ayında otomotiv sektöründe daralma görüldü. Sıfır araç satışları çakıldı, geçen seneye göre yüzde 32'lik gerileme var. İkinci el otomobilde talep yükseldi. İşte detaylar...

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, "Sıfır araç satışları evet şu an yılların en düşük seviyesinde devam ediyor" dedi. Savaş, yıl sonu kampanyaları, kredi faiz oranları derken bir zamanlar stok yok denilen otomobil galerileri şimdi sessiz olduğu ve müşteri beklediği belirtildi.

"MÜŞTERİLER DAHA ÇOK İKİNCİ ELE YÖNELİYOR"

Sektör temsilcisi Tunahan Muti "Müşteriler daha çok ikinci ele yöneliyor. Biz bekliyoruz" dedi.

Sıfır otomobil satışlarının frene bastığı kaydedilirken 2026 yılının ilk aylarında otomobil satışlarının geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 32 düştüğü belirtildi. Geçen sene aynı aylarda 265.000 olan otomobil satışı 222.000'e geriledi.

İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel "Vatandaş şu anda bir beklenti içerisinde. Burada çeşitli yatırım pozisyonlarından çıkıp da şu anda araç alım eğilimi göstermiyor. Krediye erişim ve faiz oranlarının yüksek olması, müşterideki savaş tedirginliği hala devam ediyor. Bu önemli bir faktör" açıklamasında bulundu.

Sıfır alamayanın da ikinci ele yöneldiği öğrenildi. Ertemel "Sıfır araç satışlarından daha fazla ikinci el satışları.

Bu seviyelerde ikinci el için de bir alım fırsatı doğdu diyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Sektör temsilcisi Tunahan Muti ise "Uygun alıp uygun sattıktan sonra iş oluyor. Eskisi gibi misal olarak konuşuyorum rakamları; 1 milyona alıp 1200 yazıp da öyle bir haftada satayım şeyi yok" şeklinde konuştu.

"BU RAKAMLAR ÇOK CAZİP"

Uzmanların bayram öncesi hareketliliğin daha da artacağını söylediği aktarıldı. Ertemel "Şu andaki rakamlar hem ikinci elde olsun hem sıfırda çok cazip rakamlar" şeklinde konuştu.