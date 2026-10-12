Toplam otomotiv üretimi yüzde 6, otomobil üretimi ise yüzde 17 gerilerken, pazarda ithal ve yerli araç satışları farklı yönlerde hareket etti. İthal otomobil satışları yüzde 23 azalırken yerli otomobil satışlarında yüzde 2 artış kaydedildi. Otomotiv ihracatı ise dolar bazında 31,1 milyar dolara ulaştı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin sektör verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlara göre toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 azalarak 971 bin 159 adede geriledi. Otomobil üretimi yüzde 17 düşüşle 528 bin 366 adet olurken, toplam otomobil pazarı yüzde 15 daraldı. Buna karşılık yerli otomobil ve hafif ticari araç satışlarında artış yaşandı.

OTOMOTİV ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

2026 yılının ocak-eylül döneminde toplam otomotiv üretimi 971 bin 159 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi yüzde 17 azalarak 528 bin 366 adede inerken, traktör üretimi dahil toplam üretim 986 bin 584 adede ulaştı. Ticari araç üretiminde ise artış kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam ticari araç üretimi yüzde 12, hafif ticari araç üretimi yüzde 13 ve ağır ticari araç üretimi yüzde 7 yükseldi.

Otomotiv sanayisinin genel kapasite kullanım oranı yüzde 61 olarak ölçüldü. Araç gruplarına göre kapasite kullanım oranı hafif araçlarda yüzde 62, kamyon grubunda yüzde 59, otobüs ve midibüs grubunda yüzde 67, traktör üretiminde ise yüzde 27 seviyesinde gerçekleşti.

YERLİ OTOMOBİL SATIŞLARI NEDEN DİKKAT ÇEKTİ?

Otomobil pazarında 2026 yılının ilk 9 ayında toplam satışlar yüzde 15 azalırken, ithal otomobil satışlarında yüzde 23'lük düşüş yaşandı. Aynı dönemde yerli otomobil satışları ise yüzde 2 oranında arttı. Otomobil pazarında ithal araçların payı yüzde 65, yerli araçların payı ise yüzde 36 olarak açıklandı. Böylece toplam pazarın daraldığı dönemde yerli otomobil satışları artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Minibüs ve kamyonet grubunda toplam satışlar yüzde 5, ithal araç satışları yüzde 9 gerilerken yerli hafif ticari araç satışları yüzde 11 arttı. Bu dönemde hafif ticari araç pazarında ithalatın payı yüzde 76, yerli araçların payı ise yüzde 24 oldu.

OTOMOTİV İHRACATI 31,1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

2026 yılının ocak-eylül döneminde toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 11 azalarak 685 bin 671 adet olarak kaydedildi. Otomobil ihracatı yüzde 27 gerilerken, ticari araç ihracatı yüzde 11 arttı. Traktör ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 yükselerek 9 bin 381 adede ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre otomotiv sanayisi, toplam ihracattan aldığı yüzde 17'lik payla sektörel ihracat sıralamasındaki liderliğini korudu. İhracatın dolar bazındaki değeri ise yüzde 3 artışla 31,1 milyar dolara yükseldi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre otomobil ihracatı yüzde 8 azalarak 7,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde ana sanayi ihracatı dolar bazında yüzde 2,2, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 3,7 oranında arttı.

OTOMOBİL PAZARINDA SON DURUM NE?

OSD verilerine göre 2026 yılının ilk 9 ayında toplam otomotiv pazarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 daralarak 832 bin 521 adet oldu. Otomobil pazarı yüzde 15 düşüşle 627 bin 977 adede geriledi. Ticari araç pazarında da satışlar azaldı. Toplam ticari araç pazarı yüzde 5, hafif ticari araç pazarı yüzde 5 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 7 oranında küçüldü.