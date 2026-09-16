Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. Başsavcılık, 17 şüphelinin farklı kişilere faiz karşılığı para verdiğini, bazı işlemlerin araç alım satımı görüntüsü altında gerçekleştirildiğini ve kimi durumlarda borç karşılığı alınan senet, araç ve taşınmazların geri verilmediğini iddia etti.

MİLYONLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİ

İddianamede yer alan mali analiz raporlarında şüphelilerin hesapları arasındaki yüksek tutarlı para hareketlerine dikkat çekildi. Şüpheli Kerim Bahar’ın hesaplarına 6 bin 202 işlemle toplam 287,5 milyon liranın üzerinde para girişi olduğu, hesaplarından ise 4 bin 483 işlemle 258,5 milyon liranın üzerinde para çıkışı gerçekleştiği belirtildi.

Ahmet Açıkgöz ile Sinan Atılgan arasındaki hesap hareketlerinde de yüksek tutarlı transferler tespit edildi. Rapora göre Açıkgöz’ün hesaplarından Atılgan’ın hesaplarına 484 işlemde yaklaşık 122,8 milyon lira, Atılgan’ın hesaplarından Açıkgöz’ün hesaplarına ise 1109 işlemde yaklaşık 150,1 milyon lira aktarıldı.

Şüpheliler ise para hareketlerinin araç alım satımı, ticari ilişkiler ve borç alışverişlerinden kaynaklandığını savundu.

ARAÇ SATIŞI VE POS İDDİASI

Başsavcılık, Ahmet Açıkgöz’ün zor durumda olan kişilere faiz karşılığı para verdiğini, bu işlemlerin bazılarını araç satışı gibi gösterdiğini öne sürdü. İddianamede ayrıca bazı işlemlerde araçların fiilen teslim edilmediği, POS cihazları üzerinden kredi kartlarından çekim yapılarak komisyon alındığı iddiasına yer verildi.

Şüphelilerin önemli bölümü suçlamaları kabul etmezken, bazı müştekiler de kendileriyle ilgili para ve araç işlemlerinin ticari faaliyet kapsamında olduğunu belirterek şikâyetçi olmadı.

BAŞSAVCILIK CEZA İSTEDİ

İddianamede Ahmet Açıkgöz, Sinan Atılgan, Mehmet Açıkgöz, Kerim Bahar, Eyyüp Ercan, Orhan Gökçe, Ali Kır, Akif Akçam, Hacı Mirza Yıldız, Hacı Mirza Ergüven, Ali Kümperli, Ali Ergül, Mehmet Kaplan, Ömer Kaplan, Fevzi Saygılı ve Adem Bozdoğan’ın yanı sıra diğer şüphelilerin de “tefecilik” suçundan cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılık, farklı kişilere ve farklı tarihlerde gerçekleştirildiği ileri sürülen eylemler nedeniyle bazı şüpheliler hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasını istedi.

İddianamede ayrıca Ahmet Demir ve Nuray Açıkgöz hakkında tefecilik suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.

İddianamede yer alan suçlamalar, yargılama sonucunda mahkemenin vereceği kararla kesinlik kazanacak.