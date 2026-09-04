Araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen güncel bir analiz, popüler yolculuk çalma listelerindeki yüksek tempolu müziklerin sürücü davranışları üzerindeki risklerini ortaya koydu.

Spotify’daki 30 farklı sürüş listesinde yer alan en popüler 50 şarkının incelendiği araştırmada, dakikada 120 vuruşun (BPM) üzerindeki ritimlerin daha yüksek hız, dikkat dağınıklığı ve sürüş hatasıyla doğrudan ilişkili olduğu belirlendi. Sürücüler için ritmi en güvenli müzik aralığının ise dakikada 60 ila 100 vuruş arasında kaldığı vurgulandı.

İncelemelerde Ed Sheeran’ın küresel çapta milyarlarca kez dinlenen “Shape of You” adlı parçası, 192 BPM'lik temposuyla direksiyon başında dinlenmesi en riskli şarkı olarak öne çıktı.

En riskli ilk beş şarkı arasında Oasis’in “Wonderwall”, The Kid LAROI ve Justin Bieber ortaklığı “STAY”, Billy Idol’ın “Rebel Yell” ve Blondie’nin “One Way or Another” eserleri yer aldı.

Listenin devamında ise Pharrell Williams’tan “Happy”, Outkast’tan “Hey Ya!”, Queen’den “Don’t Stop Me Now”, The Killers’tan “Mr. Brightside” ve Bruno Mars’tan “Locked Out of Heaven” gibi ritmik ve yüksek tempolu parçalar sıralandı.

HIZLI MÜZİK SİNİR SİSTEMLERİNİ UYARIYOR

Uzmanlar, hızlı müziğin otonom sinir sistemini uyararak kalp atış hızını artırabileceğini ve "ritmik eşzamanlama" etkisiyle sürücülerin farkında olmadan müziğin temposuna ayak uydurup hız yapabileceğini ifade ediyor. Ağırlıklı olarak popüler yolculuk şarkılarını kapsayan analiz, sürücülerin direksiyon başına geçtiklerinde müzik seçimlerine ve ritmin sürüş üzerindeki fizyolojik etkilerine dikkat etmeleri gerektiğini gösteriyor.