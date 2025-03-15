İstanbul Tuzla’da, araç muayenesinde farlarının yanmadığı gerekçesiyle muayeneden geçemeyen bir sürücü, öfke içinde aracını benzin dökerek ateşe verdi. Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve hızla sosyal medyada yayıldı.

ARACI ALEVLER İÇİNDE KALDI

Araç muayenesinden geçemeyen sürücü, büyük bir sinirle aracını bir kenara çekip benzin dökerek ateşe verdi. Kısa sürede alevler içinde kalan araç, çevredeki bir grup kişi tarafından şaşkınlıkla izlendi. Olayın yaşandığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, alevler araçtan yükseldiği anlar sosyal medyada büyük tepki topladı.

ÇEVREDEKİLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Olayı gören çevre sakinleri, neye uğradıklarını şaşırırken, bazıları durumu güvenlik güçlerine bildirerek yardım çağırdı. Ekiplerin hızla olay yerine gelmesiyle alevler kontrol altına alındı, ancak araç büyük ölçüde zarar gördü ve kısa sürede tamamen kül oldu.

YETKİLİLER SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı. Sürücünün eylemi, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılanırken, araç muayenesi ve trafik kurallarıyla ilgili tartışmalar da yeniden gündeme geldi. Yetkililer, aynı şekilde başka benzer durumların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağına dair açıklamalarda bulundu.