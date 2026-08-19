Türkiye’nin farklı illerinden Ankara'ya giden er gazileri ve er şehit yakınları, eşit özlük hakları talebiyle 38 gündür Güvenpark’ta oturma eylemi yapıyor.

POLİS MEMURU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bugün alana giden Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, "PKK serbestse ben de yasak dinlemem, her şeyi yaparım" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlayan şehit anası karşısında alandaki polis memuru da gözyaşlarını tutamadı.

BUTLAN KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ GÖSTERDİLER

Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı arasında arabulucu olmak isteyen CHP’nin butlan genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun girişimi, gazi ve er şehit aileleri tarafından tepkiyle karşılandı.

‘KILIÇDAROĞLU KİM Kİ YA?’

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun bu konuda herhangi bir rol üstlenmesine karşı çıktığını belirterek, “Kemal Kılıçdaroğlu kim ki ya; Satılmış, vatan haini o” sözlerini sarf etti.