Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Yunus D.'nin kullandığı 02 ACD 484 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Hakan Ç. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Besni ilçesinden Adıyaman'a dönen Vali Küçük ile Milletvekili Şan da kaza yerinde durup yaralının yardımına koştu. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralıyla ilgilenen Küçük ve Şan, ardından ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hakan Ç., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.