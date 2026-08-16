Manisa'nın Salihli ilçesinde trafikte tepki çeken bir görüntüye tanık oldu. 8 Ağustos 2026 tarihinde seyir halindeki bir aracın açılır tavanından dışarı çıkan kadın yolcu, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında dans etmeye başladı.

O anların tepki çekmesinin ardından adli makamlar hızla harekete geçti. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında hem skandal görüntülere imza atan kadın hem de olay anında aracı kullanan ve bu duruma müsaade eden sürücü yakalandı. Her iki şüpheli de gözaltına alındı.

PARA CEZASI UYGULANDI

8 Ağustos'ta meydana gelen olayla ilgili sürücü M.E.C. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatılırken, ayrıca 4 bin 500 lira trafik idari para cezası uygulandı.