Olay, Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, ara sokaktan çıkan bir otomobil, seyir halindeki başka bir araca çarptı. Çarpışmanın ardından otomobilinden inen sürücü, kazaya neden olan aracın yerine o sırada scooter ile bekleyen genci suçladı.

Yanlış kişiye yönelen sürücü, herhangi bir ilgisi bulunmayan gence tokat attı. O anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

25 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri inceleyerek scooterlı gence saldıran kişinin İ.T. (25) olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

180 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikte saldırı amacıyla araçtan inmesi nedeniyle 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

EHLİYETİNE VE ARACINA 60 GÜN EL KONULDU

İ.T.'nin sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, kullandığı otomobil de aynı süre boyunca trafikten men edildi. Şüpheli hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı.