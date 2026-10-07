Aracında ölü bulunan Ali Emre Ballı toprağa verildi

Geçen hafta "Fon krizi" soruşturmasında adı geçen Ballı, dün Çekmeköy'de aracının içinde ölü bulundu. Finansal Kurumlar Birliği ve Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı'nın cenazesi, bugün Büyük Çamlıca Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ARACININ İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

Son iki haftadır devam eden "Fon krizi" soruşturmasında 85 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmada adı geçen Ballı, dün saat 15.40 sıralarında Çekmeköy Sırapınar Mahallesi'nde boş bir arazide aracının içinde ölü olarak bulundu. Ballı'nın başından vurulduğu bildirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ile ortaklığı bulunan Ballı'nın cenazesi, ikindi namazını müteakip Büyük Çamlıca Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI

Ballı'nın cenazesine yakınları ve dostları katıldı. Aynı zamanda Fenerbahçe Kongre Üyesi ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yedek Üyesi olan Ballı'nın vefatı üzerine Fenerbahçe Kulübü bir mesaj yayınladı. Mesajda, "İsim ve ana sponsorumuz Tarfin'in Yönetim Kurulu Başkanı, 25368 sicil numaralı Kongre Üyemiz ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Ballı'nın vefatından dolayı derin üzüntü duyuyoruz... Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.