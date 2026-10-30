Olay, 30 Ekim'de Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. İncelemede, sürücü E.O.'nun (25) başka bir aracı ısrarla takip ettiği ve araçtan inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

E.O.'ya 186 bin 438 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyeti 120 gün süreyle geri alınan sürücünün aracı da 60 gün trafikten men edildi. Araçta yolcu olarak bulunan Y.Ö.'ye (27) ise 180 bin lira para cezası kesildi.