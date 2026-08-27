Otomobillerde güneş enerjisinden yararlanma fikri yeni değil. Ancak araçların sınırlı yüzey alanı nedeniyle güneş panellerinin ürettiği enerji, bir otomobili tamamen çalıştırmaya yetmiyor. Fuyao Glass ise bu alanda dikkat çeken yeni bir çözüm geliştirdi.

Dünyanın önde gelen otomotiv camı tedarikçilerinden Fuyao Glass, güneş enerjisi üretebilen cam tavanını satışa sundu. Sistem, otomobilin tavanını hem cam yüzey hem de güneş enerjisi jeneratörü olarak kullanmayı hedefliyor.

Öte yandan teknoloji, otomobillerin artık yalnızca güneş enerjisiyle çalışacağı anlamına gelmiyor. Üretilen elektrik, esas olarak aracın bataryasına destek sağlayacak.

MENZİLE KATKI SAĞLAYACAK

Özellikle otomobilin güneş altında park edildiği süre boyunca elde edilen enerji, bataryaya ek katkı sunabilecek. Böylece aracın toplam enerji tüketiminin bir bölümü güneşten karşılanabilecek.

Güneş enerjili otomobiller konusunda Aptera gibi şirketlerin çalışmaları bulunsa da bu araçlar, geleneksel otomobillere göre daha hafif ve farklı tasarımlara sahip. Fuyao Glass'ın çözümü ise standart otomobillere uygulanabilecek bir sistem olmasıyla dikkat çekiyor.