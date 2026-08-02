Otomotiv piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına ve spekülatif hareketlere karşı denetimlerini aralıksız sürdüren Ticaret Bakanlığı, dijital ve saha incelemelerine bir yenisini daha ekledi. Süreç, bir vatandaşın Bakanlığa yaptığı resmi ihbar bildirimiyle başladı. Otomotiv Ticareti Dairesi ekiplerince yapılan teknik ve mevzuat kontrollerinde; ikinci el durumdaki bir Tesla Model Y marka aracın, markanın resmi satış fiyatının oldukça üzerinde bir tutarla, 2,8 milyon TL bedelle internete koyulduğu saptandı. Yapılan incelemelerin ardından yasal düzenlemeleri açıkça ihlal ettiği kesinleşen ilan sahibine 325 bin TL idari para cezası uygulandı.

BAKANLIKTAN KARARLILIK MESAJI

Alınan idari yaptırım kararı, Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan tarafından sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Kaplan, otomotiv pazarında adil ve şeffaf dengenin bozulmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Piyasadaki fiyat köpüğünü engellemek ve adil bir ticaret ortamı oluşturmak amacıyla yürütülen saha ve dijital incelemelerin kesintisiz şekilde devam ettiğini vurgulayan Kaplan, spekülatif fiyat hareketlerine kesinlikle geçit verilmeyeceğini belirtti. Bakanlık yetkilileri de benzer uygulamaların ciddiyetle takip edileceğini ifade etti.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDA MEVZUAT NE DİYOR?

Ticaret Bakanlığı’nın İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği, piyasadaki fiyat spekülasyonlarını önlemek adına net kurallar barındırıyor. İlgili yasal düzenlemeye göre, ikinci el durumdaki araçların üretici veya distribütör firma tarafından tavsiye edilen güncel sıfır satış fiyatının üzerinde bir bedelle çevrim içi platformlarda ilan edilmesi ve bu şekilde pazarlanması kesin bir dille yasaklanmış durumda. Ekiplerin anlık olarak yürüttüğü incelemelerde bu kuralı ihlal eden satıcılara ağır idari para cezaları kesilmeye devam ediliyor.