Yunanistan'ın tarihi atmosferiyle bilinen Girit Adası’nda sıradan bir gün, bir çiftçi için hayatının en büyük şokuna dönüştü. Kavurucu sıcakta aracını bir zeytin ağacının gölgesine bırakmak isteyen çiftçi, toprağın aniden büyük bir gürültüyle çökmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

GÖLGE ARAYIŞI TARİHİ KEŞFE DÖNÜŞTÜ

Olayın şokunu atlattıktan sonra aracını güvenli bir noktaya çeken talihsiz çiftçi, oluşan obruğu incelediğinde gözlerine inanamadı. Derin çukurun dibinde, tamamen insan eliyle yapılmış ve zamana meydan okuyan antik bir taş yapı duruyordu. Durumun hemen yerel yetkililere ve arkeologlara bildirilmesiyle bölgede hummalı bir çalışma başlatıldı.

Arkeologların titizlikle yürüttüğü kazılar, dünya tarihini heyecanlandıran bir gerçeği ortaya çıkardı: Çiftçinin zeytinliğinin altında, yaklaşık 3 bin 400 yıldır hiç bozulmadan günümüze ulaşmayı başarmış, gizemli Minos uygarlığına ait bir aile mezarı yatıyordu.

LAHİTLER VE PAHA BİÇİLMEZ ESERLER BULUNDU

Mezarın içerisine giren uzmanlar, zamanın adeta donduğu bir manzarayla karşılaştı. Yer altı odasında el değmemiş iki adet pişmiş toprak lahit (laranks), iki insana ait iskelet kalıntıları ve dönemin estetik anlayışını yansıtan çok sayıda seramik kap ile amphoralar (antik testiler) bulundu.

Arkeoloji dünyası, bu keşfi son yıllarda Girit'te yaşanan en önemli olaylardan biri olarak nitelendiriyor. Mezarın bugüne kadar hiçbir defineci tarafından bulunamamış ve tamamen korunmuş olması, gizemli Minos medeniyetinin sosyal yapısı, defin ritüelleri ve günlük yaşamına dair karanlıkta kalan pek çok noktaya ışık tutacak.