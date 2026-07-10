Yaz aylarında aracını kavurucu sıcaklardan korumak isteyen bir sürücünün aldığı önlem, başına büyük bir dert açtı. Güneşten korumak amacıyla otomobilinin üzerine örttüğü brandayı kaldıran sürücü, hayatının şokunu yaşadı.

Sıcağın etkisiyle eriyen branda iç astarının tüm renkli desenleri, beyaz renkli otomobilin kaportasına bıraktı. Bu durum görüntünün yanı sıra araç sahibine binlerce liralık fatura çıkaracak ciddi bir masraf kapısını araladı.

KORUMAK İSTERKEN ARACIN DEĞERİNİ DÜŞÜRDÜ

Sıcak havalarda araç boyasını korumak için sıkça tercih edilen brandalar, yanlış veya kalitesiz malzeme seçildiğinde tam bir tuzağa dönüşebiliyor. Yaşanan son olayda, yüksek sıcaklık altında uzun süre kalan brandanın iç astarı kimyasal reaksiyona uğrayarak eridi. Beyaz otomobilin üzerine yapışan renkli desenler, boyanın gözeneklerine kadar işledi. Sürücü, güneşten kaçarken aracının piyasa değerini bir anda düşüren bu kalıcı lekelerle baş başa kaldı.

GÜNEŞ YANIKLARI VE KİMYASAL LEKELER CEBİ YAKACAK

Otomobil uzmanları, bu tarz kimyasal erimelerin ve kronik güneş yanıklarının geri dönüşünün oldukça masraflı olduğu konusunda uyarıyor. Basit bir pasta-cila işlemiyle geçmeyecek kadar derine inen bu lekeler, aracın parçalarının yeniden boyanmasını ya da çok pahalı profesyonel kusur giderme işlemlerini zorunlu kılıyor.

Günümüz piyasasında kaporta boyama, lokal işlem ve parça yenileme maliyetleri düşünüldüğünde, güneşe karşı bilinçsizce alınan önlemler sürücülerin cebini kelimenin tam anlamıyla yakacak.

Özellikle beyaz ve açık renkli araçlarda bu lekeleri gizlemek imkansız olduğu için, araç sahipleri sanayide ciddi bir bütçe ayırmak zorunda kalacak. Sürücülerin, araçlarını korumak isterken daha büyük masraflarla karşılaşmamaları için ısıya dayanıklı ve hava alan kaliteli malzemeleri tercih etmeleri gerekiyor.