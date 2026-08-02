Polonya Otomotiv Endüstrisi Birliği verilerine göre ülkedeki tamamen elektrikli araç sayısı 150 bini aştı. Araç sayısındaki hızlı artışla birlikte şehirlerdeki yeşil renkli özel park alanlarının sayısı da yükselişe geçti.

Ancak yeşil park alanlarının kullanım kurallarını bilmeyen içten yanmalı araç sürücüleri ile şarj etmeden bu alanlarda duraklayan elektrikli araç sahipleri yüksek cezalarla karşı karşıya kalıyor.

"EV" VE "EV ŞARJ" İŞARETLERİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Trafik işaretlerinde yer alan "EV" sembolü, alanın tamamen elektrikli araçlara tahsis edildiğini gösteriyor. Bu zemin üzerine park eden elektrikli araçların şarj cihazına bağlı olma zorunluluğu aranmıyor.

"EV Şarjı" ibaresinin yer aldığı yeşil zeminli alanlarda ise kural tamamen değişiyor. Bu noktalara yalnızca aktif olarak şarj olan araçlar park edebiliyor ve şarj işlemi bittiğinde aracın alanı hemen terk etmesi gerekiyor.

YANLIŞ PARK EDENE 63 BİN LİRA CEZA NASIL UYGULANIYOR?

Benzinli veya dizel bir aracın yeşil park alanını işgal etmesi ya da bir elektrikli aracın şarj kablosunu takmadan bu alanda beklemesi doğrudan trafik ihlali sayılıyor. Polis ve belediye ekipleri bu durumları trafik işaretlerine aykırılık olarak değerlendiriyor.

Küçük Suçlar Kanunu kapsamında hareket eden güvenlik güçleri, kurallara uymayan sürücülere 5 bin zloty (63 bin TL) adli para cezası uygulayabiliyor.