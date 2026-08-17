İngiltere'de bir kadın, aracının ön camına bırakılan bir not nedeniyle büyük bir korku yaşadı. Notu gören genç kadın, sevgilisini ve en yakın arkadaşını arayarak bölgeden hızla ayrıldı. Olayın ardından kadın, benzer durumlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

İsmi açıklanmayan 23 yaşındaki kadın, sosyal medyada yaşadıklarını paylaştı. Marketten birkaç eşya almak için gittiğini belirten kadın, alışverişini tamamladıktan sonra aracına döndüğünü anlattı.

Aracını hareket ettirmek üzereyken ön camında bir not olduğunu fark eden kadın, kağıdı okuduğunda şaşkınlık yaşadı. Notta, "Çok güzelsin. İlgileniyorsan bana mesaj at" ifadelerinin yanında bir telefon numarası bulunuyordu.

"AKLIMA EN KÖTÜ İHTİMALLER GELDİ"

Notu gören genç kadın, özellikle tek başına olması nedeniyle büyük korku yaşadığını söyledi. Kısa sürede paniğe kapılan kadın, sevgilisini ve en yakın arkadaşını arayarak yaşadıklarını anlattı. Ardından marketin bulunduğu bölgeden hemen ayrılıp evine doğru yola çıktı.

Ancak korkusu yolda da dinmedi. Kadın, sürekli dikiz aynalarını kontrol ettiğini ve birinin kendisini takip edip etmediğini anlamaya çalıştığını belirtti. "Birinin beni takip edip etmediğini bilmiyordum" düşüncesinin yaşadığı paniği daha da artırdığını ifade etti.

Yaşadığı olayın kendisini ciddi şekilde sarstığını belirten kadın, insanların böyle davranışlarda bulunmadan önce karşı tarafın kendisini nasıl hissedebileceğini düşünmesi gerektiğini söyledi. Benzer durumlarla karşılaşabilecek kişilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Araçların üzerine bırakılan notlar daha önce de sosyal medyada gündem olmuştu. Başka bir kadın da aracına bırakılan gizemli bir not nedeniyle benzer şekilde şaşkınlık yaşadığını anlatmıştı. Bu olayda ise genç kadının asıl korkusu, notu bırakan kişinin kim olduğunu ve kendisini ne zamandır gözlemlediğini bilememesiydi.