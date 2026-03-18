Düşük profilli lastikler, sportif bir görünüm ve gelişmiş viraj performansı sunsa da süspansiyon sistemini doğrudan hedef aldı. Bu lastiklerin, burçlar ve rotiller üzerindeki stresi artırarak şasiye binen yükü kronik hale getirdiği saptandı.

Soğuk hava giriş sistemlerinin (cold air intake) ise hava-yakıt oranını bozduğu ve motor arıza lambasını tetiklediği kaydedildi. Kötü filtrelenmiş sistemlerin, dışarıdaki kirleticileri doğrudan motora ileterek iç aksamda geri dönülmez aşınmalara yol açtığı tescillendi.

AĞIR HASARLARA NEDEN OLUYOR

Satış sonrası performans egzozlarının üretiminde kullanılan ucuz fiberglas malzemelerin zamanla eriyerek çıkışı tıkadığı görüldü. Bu durumun motor verimini düşürdüğü ve garanti kapsamı dışında kalan ağır hasarlara neden olduğu bildirildi.

Yükseltme kitlerinin (lift kit) ise aracın ağırlık merkezini yükselterek stabiliteyi bozduğu ortaya çıktı. Bu modifikasyonun şanzıman bağlantılarına ekstra yük bindirdiği ve devrilme riskini ciddi oranda artırdığı belirlendi.

GÜVENLİK DONANIMLARI ETKİSİZ KALIYOR

Ön koruma barlarının (bull bars), çarpışma anındaki kuvveti yanlış noktalara ileterek hava yastıklarının açılmasını engellediği saptandı. Ayrıca ağır yapıları nedeniyle motoru zorlayan bu barların, karşı araçtaki hasarı da büyüttüğü saptandı.

Kaput maskelerinin rüzgarda dalgalanarak boyayı çizdiği ve araç gövdesinde kalıcı renk farkı oluşturduğu kaydedildi. Far sistemlerinde yapılan LED veya HID dönüşümlerinin ise elektrik tesisatında sigorta patlamalarına ve akü boşalmasına neden olduğu görüldü.

ANAHTARLIKLAR BİLE KONTAK SİSTEMİNİ BOZUYOR

Ağır ve kalabalık anahtarlıkların, kontak silindirine binen yükü artırarak kilit mekanizmasını bozduğu saptandı. Anahtarsız çalıştırma sistemlerinde ise anahtarlıktaki metal objelerin radyo sinyallerini parazit yaparak engellediği saptandı.

Uzmanlar, bu aksesuarların neden olduğu hasarların araç garantisi kapsamına girmediğini vurguladı. Yapılan modifikasyonların, hem mekanik sağlığı hem de yasal sürüş standartlarını tehlikeye attığı kesinleşti.