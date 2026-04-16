Otomotiv sektöründe dijitalleşmenin hız kazanması, araç sahipliği ve kullanım alışkanlıklarında önemli bir değişimi beraberinde getiriyor.

Bazı otomobil üreticileri, araçlarda fiziksel olarak yer alan ancak yazılımsal olarak kilitli tutulan belirli donanım ve fonksiyonları, düzenli ödeme planları çerçevesinde kullanıma açmaya başladı. Bu yeni yaklaşımla birlikte, sürücülerin araçlarındaki bazı konfor ve güvenlik özelliklerinden yararlanabilmek için abonelik ücreti ödemeleri öngörülüyor.

ABONELİK KAPSAMINDAKİ ÖZELLİKLER

Yeni nesil araçlarda, özellikle elektrikli modellerde daha sık rastlanan bu uygulama; koltuk ısıtma, otonom sürüş özellikleri ve ileri seviye sürüş destek sistemleri gibi fonksiyonları kapsıyor. Sektörden gelen bilgilere göre;

-Şerit takip sistemi,

-Otomatik direksiyon kontrolü,

-Park yardımcısı,

-Şehir içi sürüş destekleri

gibi donanımların yer aldığı paketlerin aylık ortalama 5 bin TL civarında bir bedelle sunulduğu belirtiliyor.

UYGULAMANIN GELECEĞİYLE İLGİLİ BEKLENTİ

Sektör uzmanları, bu abonelik modelinin önümüzdeki dönemde daha geniş bir yelpazeye yayılacağını öngörüyor.

Gelecekte navigasyon hizmetleri, çeşitli güvenlik donanımları ve gelişmiş aydınlatma çözümlerinin de bu sisteme dahil edilmesi bekleniyor.