Apple, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil araç içi deneyimi CarPlay Ultra’yı geçtiğimiz ay resmi olarak duyurdu. Şirket, CarPlay Ultra’nın araç içi ekranlara entegre olarak sürücüye hem gerçek zamanlı bilgiler hem de özelleştirilebilir bir arayüz sunacağını ve otomobil üreticilerinin tasarım diline uyum sağlayacağını açıklamıştı. Ancak işler Apple’ın planladığı gibi gitmiyor.

CarPlay Ultra yalnızca iPhone’un müzik ve harita uygulamalarını değil, aynı zamanda gösterge panelindeki sıcaklık, hız ve yakıt tüketimi gibi araç verilerini de entegre ediyor. Otomobil markaları da bu durumu 'aşırı müdahale' olarak değerlendiriyor. CarPlay Ultra'nın aracın sistemlerini ele geçirmesinin yarattığı tehlikeyi dile getiren otomobil markaları Apple'ın yeni yazılımına destek vermeyeceklerini duyurdu.

İLK DESTEK ASTON MARTİN'DEN GELDİ

CarPlay Ultra’nın duyurulduğu anda destek vereceğini açıklayan tek marka Aston Martin olmuştu. Ardından Porsche de sisteme destek vereceğini duyurdu. Apple ise daha fazla üreticiyle çalışacağını belirterek iyimser bir tablo çizmişti. Fakat gerçek tablo bu beklentinin çok uzağında.

MERCEDES AYLAR ÖNCE DESTEKLEMEDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Apple’ın ortaklık listesinde yer verdiği markalardan biri olan Mercedes-Benz, aslında çok daha önce, Nisan 2023’te bir podcast yayınında, bu sistemi kullanmayacağını açıklamıştı. Şirketin bu kararı, Apple’ın beklentileriyle çelişiyor.

AUDİ, VOLVO VE RENAULT DA YENİ YAZILIMA KARŞI

Financial Times’ın haberine göre Mercedes’le aynı çizgide yer alan diğer markalar da var. Audi, Volvo Cars, Polestar ve Renault, CarPlay Ultra’yı araçlarına entegre etme planlarının olmadığını duyurdu. Bu markalar daha önce Apple’ın potansiyel ortakları arasında sayılmıştı.

'SİSTEMİMİZİ İSTİLA ETMEYİN'

Renault, Apple’a yönelik doğrudan bir mesaj vererek “Kendi sistemlerimize müdahale etmeye çalışmayın” diyerek net bir tavır sergiledi. Bu açıklama, otomobil üreticilerinin CarPlay Ultra’ya neden mesafeli durduğunu da ortaya koyuyor.

SORUN SADECE TEKNOLOJİ Mİ?

Otomobil üreticilerinin Apple’a mesafeli yaklaşmasının ardında teknik değil ekonomik nedenler yatıyor. McKinsey ortağı Simon Middleton, otomotiv pazarının doygunluğa ulaştığını ve markaların yeni gelir modelleri arayışında olduğunu belirtiyor.

Özellikle abonelik hizmetleri, premium segmentte farklılaşmanın ve gelir artırmanın ana yollarından biri olarak görülüyor. Bu nedenle markalar, Apple’ın kendi araç içi sistemleri üzerinde kontrol sahibi olmasını istemiyor.

KULLANICILARDAN STANDART SÜRÜME DESTEK

Apple için tek teselli, mevcut CarPlay sisteminin hâlâ kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görmesi. Yapılan çeşitli anketlere göre standart CarPlay, otomobil alıcıları için “olmazsa olmaz” özellikler arasında yer alıyor.