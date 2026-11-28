Akaryakıt fiyatlarındaki artış sürücüleri tasarruf yolları aramaya yöneltirken, araç kullanma alışkanlıklarının yakıt tüketimi üzerindeki etkisi yeniden gündeme geldi. İspanya'da bir akaryakıt istasyonu zincirinin sahibi ve mühendis, sürücülerin basit değişikliklerle yakıt masraflarını azaltabileceğini belirterek özellikle hız ve sürüş biçimine dikkat çekti.

İspanya'da artan yaşam maliyetleriyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarının da aile bütçelerini zorladığını belirten iş insanı, araç kullanım alışkanlıklarının yakıt tüketimini doğrudan etkilediğini ifade etti.

HIZI DÜŞÜRMEK YAKIT TÜKETİMİNİ AZALTIYOR

Seyir hızının yakıt tüketiminde önemli rol oynadığını vurgulayan mühendis, 110 kilometre hızla ilerleyen bir aracın, 120 kilometre hızla seyahat eden araca kıyasla daha az yakıt tükettiğini söyledi.

Araçların zorunlu olmadıkça kullanılmamasını da öneren iş insanı, kısa mesafelerde alternatif ulaşım yöntemlerinin tercih edilebileceğini belirtti.

ANİ FREN VE HIZLANMALARDAN KAÇININ UYARISI

Yakıt tasarrufu için dengeli sürüşün önemine de değinen mühendis, sürücülerin mümkün olduğunca sabit hızda ilerlemesi gerektiğini kaydetti. Ani hızlanma ve fren hareketlerinden kaçınmanın da yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olabileceğini ifade etti.

Yakıt harcamalarını düşürmek için araç kullanımını ihtiyaçlarla sınırlamanın ve bireysel tüketimi azaltmanın önemine dikkat çekti.