ürücüler genellikle vites küçültüp çok yavaş gitmenin otomobili otomatik olarak tasarruflu kılacağını düşünse de motor dinamiği ve aerodinamik yasaları çok daha farklı çalışır.

Tasarrufun sırrı ne aşırı yavaş ne de aşırı hızlı sürmekte gizlidir. Gerçek fark; motorun zorlanmadığı ve hava direncinin henüz araca ciddi bir "fren" uygulamadığı dengeli bir noktada ortaya çıkar.

Tüketim eğrisi neden "U" şeklindedir?

Fransız teknik araştırma merkezi Cerema'nın yaptığı ölçümler, yakıt tüketiminin hıza bağlı olarak düz bir hat izlemediğini, "U" şeklinde bir eğri oluşturduğunu gösteriyor. Yani hem çok düşük hem de çok yüksek hızlar, orta tempolu ve istikrarlı sürüşe kıyasla depoyu daha hızlı boşaltır.

Yapılan analizlerde en düşük tüketim noktası ortalama 70 km/saat civarında ölçülmüştür.

Yavaş gitmek her zaman tasarruf sağlamaz

Saatte 30-40 km hızla gitmek ilk bakışta 70-80 km/sa hıza göre daha ekonomik görünebilir, ancak durum böyle değildir:

Düşük verim: Çok düşük hızlarda ve alt viteslerde sürüş yapıldığında motor ideal çalışma verimine ulaşamaz.

Mesafe-Zaman Oranı: Yakıt tüketimi 100 kilometrede tüketilen litre üzerinden hesaplanır. Aracı düşük hızda o mesafeye ulaştırmak için motorun çalıştığı süre uzar. Şehir içindeki dur-kalklar, ani hızlanmalar ve frenlemeler birleştiğinde birim mesafedeki tüketim ciddi şekilde artar.

Yaklaşık 70 km/sa hıza ulaşıldığında motor, şanzıman ve araç momentumu ideal bir dengeye oturur. Bu noktadan sonra hız arttıkça araç yeni bir engelle karşılaşır: Hava direnci.

Katlanarak Artan Kuvvet: Hava direnci hızla doğru orantılı artmaz; hız arttıkça çok daha agresif bir şekilde tırmanır.

Tüketim Sıçraması: Cerema verilerine göre hızı 100 km/sa'ten 120 km/sa'e çıkarmak (sadece 20 km/sa'lik bir artış), yakıt tüketimini yaklaşık %20 oranında artırabilir.

Elektrikli araçlar için de geçerli

Elektrikli otomobillerde yüksek hız, yakıt göstergesi yerine doğrudan batarya yüzdesinde ve menzilde kayba yol açar. Saatte 110 km hızla ideal menzil sunan bir elektrikli araç, 130 km/sa hıza çıktığında şarjlar arasındaki katettiği mesafeyi belirgin şekilde kaybeder.

Her aracın kütlesi, aerodinamik yapısı, motoru ve şanzıman oranları farklı olduğu için her araç için geçerli tek bir "sihirli hız" yoktur, ancak yakıtı en verimli harcamanın genel kuralları nettir:

Ani hızlanmalar, yüksek devir ve sık frenleme yapmak belirli bir hıza odaklanmaktan çok daha fazla enerji tüketir.

Açık yolda uygun viteste, gaza hafifçe basarak ve hızı sabit tutarak sürmek en düşük tüketimi sağlar.

Amaç olabildiğince yavaş gitmek değil; motorun verimli çalışmasını sağlayacak kadar hızlı, aerodinamik direnci tırmandırmayacak kadar dengeli sürmektir.