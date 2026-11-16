Türkiye’de şehir içi trafikte hemen her sürücünün karşılaştığı "silecek kaldırma" hareketi, bugüne kadar yalnızca yanlış park eden araçlara yönelik sessiz bir tepki olarak biliniyordu. Ancak uzmanlar ve güvenlik kaynakları, özellikle son dönemde bu durumun her zaman masum bir uyarı olmayabileceğine dikkat çekiyor. İşte aracınızın başına döndüğünüzde sileceğinizi havada görürseniz bilmeniz gereken o kritik detaylar...

SADECE "YANLIŞ PARK" TEPKİSİ DEĞİL

Büyükşehirlerin kronikleşen otopark sorununda sürücülerin birbirine verdiği en bilindik mesajlardan biri hiç şüphesiz silecek kaldırmaktır. Kapı önünü kapatan, çift sıra park eden ya da dar sokaklarda geçişi zorlaştıran bir araç gördüğümüzde, öfkemizi sileceği havaya kaldırarak gösteririz. Ancak trafik ve güvenlik uzmanlarına göre bu alışkanlık, bazı durumlarda bambaşka amaçlara hizmet eden bir "işaretleme" yöntemine dönüşebiliyor. Aracınızın başına geldiğinizde sileceğin kalkık olduğunu fark ederseniz, refleks olarak hemen indirip araca binmeden önce çevreyi kontrol etmenizde fayda var.

HIRSIZLARIN GÖZETLEME VE TEST YÖNTEMİ OLABİLİR

Kötü niyetli kişiler, özellikle uzun süre park halinde kalan veya tenha sokaklara bırakılan araçların sahiplerinin araçla ne sıklıkla ilgilendiğini ölçmek için bu yönteme başvurabiliyor. Sileceğin günlerce havada kalması, aracın sahibinin şehir dışında olduğu ya da araca uzun süre uğramayacağı anlamına geliyor. Bu durum, aracı hırsızlık veya parça çalınması gibi risklere karşı açık hedef haline getiriyor.

KAYIT DIŞI OTOPARKÇILARIN GİZLİ ŞİFRESİ

Bazı yoğun bölgelerde ve ara sokaklarda park alanlarını kontrol altında tutmaya çalışan kayıt dışı görevliler, ödeme yapmayan ya da kendilerinden habersiz park eden sürücüleri birbirlerine bu yöntemle işaretleyebiliyor. Gün boyu vardiya değiştiren kişiler arasında bu durum, sözlü iletişim kurmadan aracın durumunu belli eden pratik bir kod görevi görüyor.

SÜRÜCÜYÜ ARAÇTAN İNDİRME TUZAĞINA DİKKAT

Nadiren de olsa bu hareket, sürücünün aracına bindiği an dikiz aynasından veya ön camdan kalkık sileceği fark edip tekrar dışarı çıkmasını sağlamak amacıyla kullanılan bir oyalama yöntemi olarak biliniyor. Araç çalışır haldeyken ve kapılar açıkken sileceği indirmek için aşağı inen sürücüler, saniyeler içinde çanta veya değerli eşya hırsızlığına maruz kalabiliyor.

SÜRÜCÜLER NE YAPMALI?

Uzmanlar, Türkiye’de bu hareketin büyük oranda yine klasik "hatalı park uyarısı" olarak yapıldığını belirtse de tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurguluyor. Aracınızın sileceğini havada gördüğünüzde refleksle hareket etmek yerine önce araca yaklaşırken etrafta şüpheli bir durum veya sizi izleyen biri olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Sileceği düzeltme işlemini ise aracın kilidini açıp kontağı çevirdikten sonra değil, henüz araca binmeden ve kapılar kilitliyken tamamlamanız güvenliğiniz açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca sert şekilde çekilip kaldırılan bazı silecek kolları yay mekanizmasından çıkabildiği veya kaput kenarına sürterek boyaya zarar verebildiği için sileceği indirirken zorlamamaya özen göstermelisiniz.