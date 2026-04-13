Çin’in Wuhan kentinde 31 Mart gecesi, Baidu bünyesinde faaliyet gösteren "Apollo Go" firmasına ait otonom robotaksilerde meydana gelen toplu sistem arızası ulaşımda aksamalara ve yolcuların araçlarda mahsur kalmasına neden oldu.

100'DEN FAZLA ARAÇ EŞ ZAMANLI OLARAK DEVRE DIŞI KALDI

Wuhan Belediye Kamu Güvenliği Bürosu Trafik Yönetim Bürosu verilerine göre, yerel saatle 20:57 itibarıyla robotaksilerin trafikte aniden durduğuna dair çok sayıda ihbar alındı. Yapılan incelemelerde, aynı firmaya ait 100’den fazla aracın eş zamanlı olarak devre dışı kaldığı belirlendi.

Şirket tarafından yapılan ilk açıklamada, arızanın "merkezi yönetim sistemindeki bir hata"dan kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Uzmanlar, araçların münferit yazılımlarının yanı sıra merkezi bir sistemden komut alması nedeniyle, ana merkezde yaşanan bir sorunun sahadaki tüm araçları aynı anda etkilediğini ifade etti.

YOLCULAR MAHSUR KALDI

Arıza sırasında araçların içinde bulunan yolcuların bir kısmı, kapı kilitlerinin açılmaması nedeniyle 90 dakikaya varan sürelerle kabin içerisinde mahsur kaldı. Bazı yolcular ise araçların trafiğin yoğun olduğu noktalarda veya viyadük üstlerinde durması sebebiyle güvenlik endişesiyle araçtan çıkamadıklarını bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; Çok sayıda aracın dörtlü ikaz lambaları yanar halde yol ortasında durduğu, bazı noktalarda robotaksilerin diğer araçlarla hafif çaplı maddi hasarlı kazalara karıştığı, trafik akışının ciddi şekilde kesintiye uğradığı görüldü.

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yerel makamlar tarafından başlatılan geniş kapsamlı soruşturma devam ederken, merkezi sistemin neden çöktüğüne dair henüz detaylı bir teknik rapor kamuoyuyla paylaşılmadı.