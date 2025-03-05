Feci kaza E-88 Karayolu'nun Yozgat'tan geçen bölümünün İnceçayır köyünde meydana geldi.
Sivas istikametinden Ankara istikametine doğru ilerliyor, SK yönetimindeki 55 PS 582 plakalı otomobil, İnceçayır köyü mevkisine vardığında, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle karşı yola çıktı.
3'Ü AĞIR 6 YARALI
Otomobil, karşı yolda Sivas istikametine giden EE yönetimindeki 34 GBF 551 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, cinsiyetlerle araçta bulunan SS, FK, DK ve SK yaralandı. Olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ününün ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım, yaklaşık bir saatin sürdürülmesi kontrollü olarak sürdürülür.