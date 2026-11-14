Alman otomotiv üreticisi BMW’nin ABD pazarındaki belirli modellerini kapsayan yeni bir güvenlik bildirimi yayımlandı.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından paylaşılan resmi verilere göre, tespit edilen yangın riski nedeniyle toplam 720 bin 796 araç servis kapsamına alındı.

RİSK MOTOR KAPALIYKEN VE PARK HALİNDEYKEN DE DEVAM EDİYO R

NHTSA açıklamasında, riskin yalnızca sürüş esnasında değil, araçların motoru kapalıyken ve park halindeyken de devam ettiği vurgulandı.

Olası bir yangının çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla araç sahiplerine, gerekli teknik müdahale yapılana kadar otomobillerini yapılardan ve diğer taşıtlardan uzakta, açık alanlara park etmeleri yönünde uyarıda bulunuldu.

2024 YILINDAKİ SU POMPASI SORUNUNUN DEVAMI NİTELİĞİNDE

Kurumun bilgilendirme notunda, geri çağırma listesinde yer alan araçların 2024 yılında da su pompası kaynaklı bir arıza nedeniyle servise çağrıldığı hatırlatıldı. Mevcut yangın riskinin ortadan kaldırılması için söz konusu araçların yeniden teknik incelemeye ve onarıma alınması gerektiği ifade edildi.

Sorunu kesin olarak giderecek teknik çözümün henüz geliştirme aşamasında olduğu aktarıldı. Onarım prosedürü tamamlandığında, tüm işlemlerin BMW yetkili servisleri aracılığıyla araç sahiplerine ücretsiz olarak sunulacağı kaydedildi.

ETKİLENEN MODELLER VE KONTROL SÜRECİ

NHTSA tarafından yayımlanan geri çağırma listesi, 2012 ile 2016 model yılları arasında üretilen çeşitli BMW serilerini kapsıyor. Listede yer alan modeller şunlar:

BMW 3 Series ve 5 Series (belirli üretim yılları)

BMW X1, X3, X4 ve X5 SUV modelleri

BMW Z4, 2 Series ve 4 Series modellerinin belirli yıllardaki coupe, convertible, Gran Coupe ve Sportswagon versiyonları

Araç sahiplerinin, otomobillerinin geri çağırma kapsamında olup olmadığını şasi numarası (VIN) üzerinden sorgulayarak kontrol etmeleri ve onarım takvimine ilişkin BMW tarafından yapılacak resmi bilgilendirmeleri takip etmeleri gerekiyor.