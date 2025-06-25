TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, vergi adaletinin güçlendirilmesi, indirim ve istisnaların sınırlandırılması, dolaysız vergilerin vergi gelirleri içindeki payının artırılması, ihtilafların önlenmesi ve hukuki belirliliğin artırılması amaçlanıyor.

KDV'DEN İSTİSNA TUTULACAK

Kanun teklifinin görüşmelerinin ardından teklife üç yeni madde daha eklendi. Katma Deger Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine eklenen yeni düzenlemeyle, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli II sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan "yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin yüzde 50'nin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)" satırındaki motorlu taşıtlar, milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına teslimi KDV'den istisna tutulabilecek.

CEZA VE YAPTIRIM UYGULANACAK

Sıvılaştırılmış Petrol Gazlar Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17'inci maddesine de yeni bir bent eklendi. Buna göre, idari yaptırımlar yeniden düzenlenerek LPG ticareti yasağına aykırı hareket edenler hakkında idari ceza ve yaptırım uygulanabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Araştırma, Geliştirme, Yenilikçilik ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesine de geçici madde eklendi. Buna göre, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığına uzay ve havacılık bilimi ve teknolojileri faaliyetlerine ilişkin görevleri kapsamında yürüttüğü çalışmalara yönelik bütçe ile tahsis edilen ödeneklerden 31 Aralık 2025 tarihine kadar ilgili hizmetleri gerçekleştirmek üzere Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödeme yapması için Sanayi ve Teknoloji Bakanına yetki verilmesi olması bekleniyor.

Görüşmelerin ardından 24 maddeye çıkarılan ve 13 kanunda değişiklik öngören kanun teklifiyle, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun üçüncü maddesinde yapılan kapsamlı değişiklikle, yetkisiz faaliyetlerde bulunanlara ilişkin idari yaptırımlar netleştirilerek beş yıl içinde tekerrürü halinde idari para cezasının üst sınırdan uygulanması getiriliyor.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 4. maddesi tamamen yeniden düzenlenerek, ticari amaçlı döviz alım satımında bulunmak, Borsa İstanbul Anonim Şirketi Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında üye olarak faaliyette bulunmak, kıymetli maden rafinaj faaliyetlerinde bulunmak Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan izin alma zorunluluğunun getirilmesi öngörülüyor. Düzenlemeye göre ayrıca, bu izinlere ilişkin tarifeleri artırma veya azaltma yetkisi Cumhurbaşkanına verilecek.

MESAİ ÜCRETLERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı personeline ödenen mesai ücretinin hesaplanmasında gösterge rakamda değişikliğe gidiliyor

Vergi Usul Kanununun ilgili maddesinde yapılan değişiklikle, Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı personeline ödenen fazla çalışma ücretinin hesaplanmasında esas alınan gösterge rakamı 160’tan 300’e çıkarılmış ve bu ödemeden yararlanabilecek personel oranı yüzde 20’den yüzde 40’a yükseltilmesi hedefleniyor.

Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen düzenlemeyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki vakıflar ve bu kurum tarafından yönetilen mazbut vakıfların mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler KDV’den istisna tutulması amaçlanıyor.

ÖTV’NİN, KDV MATRAHINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN KDV KANUNUNDA DÜZENLEME

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun da yapılan değişiklikle, akaryakıt sektöründe faaliyette bulunan bazı mükelleflerin katma değer vergisinin ödenmemesine ilişkin farklı girişimlerde bulunmalarını önlemek ve özel tüketim vergisi tutarına isabet eden katma değer vergisi tutarının ithalat aşamasında alınmasını sağlamayı teminen, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listede yer alan malların ithalinde hesaplanıp teminata bağlanan özel tüketim vergisinin, katma değer vergisi matrahına dahil edilmesine ilişkin düzenleme yapılması hedefleniyor.

ÜCRET TUTARINA SINIRLAMA

Teklifle, Ar-Ge, teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan, tasarım ve destek personeli ve araştırma altyapılarında çalışanların vergi stopajında yeni düzenlemeler de geliyor. Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin gelir vergisi stopajı ve damga vergisi istisnası kapsamında değerlendirilebilecek ücret tutarı, aylık brüt asgari ücretin 25 katı ile sınırlandırılacak. Yine yapılan düzenlemeyle, araştırma altyapılarında çalışan Ar-Ge ve destek personeline yönelik istisnaya konu edilebilecek ücret tutarı, sınırsız kullanımın önüne geçmek için aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının belli bir katıyla sınırlandırılması öngörülüyor.

O YETKİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NA VERİLİYOR

Endüstri Bölgeleri Kanununa eklenen hükümlerde yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanı kararıyla kurulan endüstri bölgelerine alan ilavesi ve mevcut alanın daraltılmasına ilişkin, endüstri bölgesine alan ilavesine ve alan çıkarmaya yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkisi netleştiriliyor. Düzenlemeyle endüstri bölgelerine alan ilave etme yetkisi Bakanlığa veriliyor. Ayrıca imar planının yapılması aşamasında mülkiyet, jeolojik açıdan sakıncalı alanlar, ilgili kurumlardan gelen yapılaşmaya ilişkin kısıtlayıcı görüşler, koruma sınırları ve benzeri teknik nedenlerden dolayı mevcut alanın daraltılmasına ihtiyaç duyulabildiğinden alan çıkarma yetkisi Bakanlığa verilmesi amaçlanıyor.

ARAZİ TAŞITLARINDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE İSTİSNA GETİRİLİYOR

Özel Tüketim Vergisi Kanununa yapılan düzenlemeyle, ulusal güvenlik kuruluşlarına, yani Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından milli savunma ve iç güvenlik maksadıyla alacakları ve bu amaçla kullanacakları yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan taşıtlar ile ilgili kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan arazi taşıtları ve motosikletlerin ilk iktisabında özel tüketim vergisi istisnası getirilmesi hedefleniyor.

ÖTV ORANLARI, YÜZDE 80 İLE YÜZDE 220 ARASINDA DÜZENLENİYOR

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12'inci maddesinde yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanına tanınan yetki genişletilerek, taşıtların motor silindir hacmi, menzili ve batarya kapasitesi gibi teknik özelliklerine göre farklı ÖTV oranları belirleme imkânı getirilmesi bekleniyor. Teklifle birlikte, ÖTV Kanunu'nun yer alan akaryakıtla çalışan binek otomobillerde uygulanan ÖTV matrahları, piyasa koşullarında oluşan fiyatları etkilemeyecek ve güncel ÖTV oranlarına uygun olacak şekilde yeniden belirlenmesi amaçlanıyor. Teklifteki değişiklikle ÖTV matrah eşikleri ve oranları, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında düzenleniyor.