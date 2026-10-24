Otomobillerde yeni dönem başlıyor. Sürücüler, önümüzdeki dönemde yollarda turkuaz renkli ışıklar kullanan araçlarla daha sık karşılaşabilir. Bu ışıklar, aracın otomatik sürüş sisteminin devrede olduğunu diğer yol kullanıcılarına göstermek için tasarlanıyor. Mercedes-Benz, sistemi Almanya'da test ederken uluslararası düzeyde ortak kurallar oluşturulması için de çalışmalar yürütülüyor.

Turkuaz ışıklar ne işe yarayacak?

Otomobillerde her ışığın farklı bir görevi var. Beyaz ışık yolu aydınlatırken kırmızı ışık fren yapıldığını, turuncu ışık ise dönüş yapılacağını gösteriyor. Gelişen sürüş teknolojileriyle birlikte bu ışıklara yeni bir işlev daha eklenmesi gündemde.

Turkuaz ışıkların temel amacı, otomatik sürüş sisteminin aktif olduğunu çevredeki insanlara bildirmek. Böylece yayalar, diğer sürücüler ve trafik ekipleri, aracın hareketlerini bir sürüş destek sistemi yerine otomatik sürüş sistemi üzerinden gerçekleştirdiğini daha kolay anlayabilecek.

Bu sistem, aracın belirli koşullar altında hızını, frenlemesini ve hareket yönünü kendi kendine kontrol ettiği durumlarda kullanılabilecek.

Otomatik sürüş, aracın her koşulda sürücüsüz hareket edebileceği anlamına gelmiyor. Bazı sistemler sürücünün yolu takip etmesini ve gerektiğinde hemen kontrolü devralmasını gerektiriyor. Bu nedenle turkuaz ışıkların yanması, sürücünün artık müdahale etmesine gerek olmadığı şeklinde yorumlanmamalı.

Mercedes-Benz, turkuaz ışıkları Almanya'da test ediyor

Mercedes-Benz, otomatik sürüş sistemlerini diğer yol kullanıcılarına göstermek amacıyla turkuaz renkli ışıklar geliştiren üreticiler arasında yer alıyor.

Şirket, Almanya'da bu ışıkları test etmek için özel izin aldı. Söz konusu iznin Temmuz 2028'e kadar geçerli olması bekleniyor.

Sistemde turkuaz ışıklar aracın ön ve arka aydınlatma gruplarına, ayrıca dış aynalarındaki sinyal lambalarına entegre ediliyor. Mercedes-Benz'in Drive Pilot sistemi devreye girdiğinde bu ışıklar da yanıyor.

Drive Pilot, belirli koşullarda üçüncü seviye otomatik sürüş imkânı sunuyor. Sistemin yeni versiyonu, uygun koşullarda Almanya'daki otoyolların belirli bölümlerinde saatte 95 kilometreye kadar çalışabiliyor.

Ancak bu özellik, aracın her yolda ve her koşulda kendi kendine ilerleyebileceği anlamına gelmiyor. Sistem yalnızca izin verilen çalışma koşulları içinde kullanılabiliyor.

Test süreciyle turkuaz ışıkların ne kadar kolay fark edildiği ve trafikte nasıl bir işlev gördüğü değerlendirilecek. Elde edilecek sonuçların, gelecekte hazırlanabilecek düzenlemelere de katkı sağlaması bekleniyor.

Öte yandan Almanya'da test izni verilmiş olması, bu ışıkların ülkedeki veya Avrupa'daki bütün otomobillerde zorunlu hale geldiği anlamına gelmiyor.

Turkuaz rengi neden seçildi?

Turkuaz renginin tercih edilmesinin temel nedeni, trafikte hâlihazırda kullanılan ışıklardan kolayca ayırt edilebilmesi.

Beyaz, kırmızı ve turuncu ışıkların belirli anlamları bulunuyor. Turkuaz ise otomatik sürüş sisteminin aktif olduğunu gösterebilecek farklı bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Mercedes-Benz'in aktardığı test sonuçlarına göre katılımcılar, turkuaz ışıkları diğer ışık sinyallerinden ayırt edebiliyor. Bu durum, otomatik sürüş sisteminin devrede olduğu araçların trafikte daha kolay tanınmasına yardımcı olabilir.

Ancak yalnızca farklı bir renk seçmek yeterli değil. Işıkların parlaklığı, araç üzerindeki konumu ve hangi koşullarda yanacağı da önem taşıyor. Üreticilerin farklı uygulamalar geliştirmesi, sürücüler arasında kafa karışıklığına neden olabilir.

Bu nedenle turkuaz ışıkların yaygınlaşması için ortak teknik standartların belirlenmesi gerekiyor.

Avrupa'da turkuaz ışıklar zorunlu olacak mı?

Turkuaz ışıkların farklı ülkelerde aynı anlama gelmesi ve yaygın biçimde kullanılabilmesi için uluslararası düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) bünyesindeki uzmanlar, otomatik sürüş sistemlerinin işaretlenmesi ve diğer yol kullanıcılarıyla iletişimi gibi konuları değerlendiriyor.

Bu çalışmalar kapsamında özel ışıkların standart hale getirilip getirilmeyeceği, nasıl tasarlanacağı ve hangi durumlarda kullanılacağı gibi konular önem taşıyor.

Ancak uluslararası düzeyde değerlendirmelerin yapılması, turkuaz ışıkların Avrupa genelinde zorunlu hale getirileceği anlamına gelmiyor. Böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesi, alınacak kararlara ve yürürlüğe girecek düzenlemelere bağlı olacak.

Bu süreç tamamlanana kadar turkuaz ışıkların kullanımı, ülkelerin mevzuatına ve araçlara verilen özel izinlere göre değişebilecek. Dolayısıyla sürücüler, turkuaz ışık kullanan her aracın mutlaka onaylı bir otomatik sürüş sistemine sahip olduğunu varsaymamalı.

Turkuaz ışıklar, sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak

Turkuaz ışıkların kullanılması, otomatik sürüş sistemine sahip araçların trafikte daha kolay tanınmasını sağlayabilir. Böylece diğer sürücüler ve yayalar, karşılarındaki aracın çalışma biçimi hakkında daha net bilgi edinebilir.

Bununla birlikte bu ışıklar, aracın her durumda güvenli şekilde hareket edeceğini garanti etmiyor.

Üçüncü seviye otomatik sürüş sistemlerinde sürücünün, sistemin kontrolü devretmesini istediği durumlarda müdahaleye hazır olması gerekiyor. Daha yüksek otomasyon seviyelerinde ise aracın kendi kendine hareket etme kapasitesi artabiliyor. Ancak bu kapasite de aracın teknik özelliklerine ve sistemin kullanılabileceği koşullara bağlı.

Turkuaz ışıkların temel amacı, otomatik sürüş teknolojisini trafikteki diğer insanlar için daha anlaşılır hale getirmek. Bu ışıkların yollarda ne kadar yaygınlaşacağı ise test sonuçlarına, uluslararası standartlara ve düzenleyici kurumların alacağı kararlara bağlı olacak.