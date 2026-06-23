Rusya'nın Kırım'da bulunan Sivastopol kentinde, son günlerde tırmanan güvenlik riskleri ve enerji tasarrufu ihtiyacı nedeniyle 22-23 Haziran tarihleri arasında özel araçlara yakıt satışı tamamen durduruldu.

Sivastopol Valisi Mikhail Razvozhayev, operasyonel merkez toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kentin yaşamsal faaliyetlerini sürdüren özel servis ve acil durum araçları haricinde hiçbir sivil araca yakıt verilmeyeceğini duyurdu.

Kent genelinde enerji şebekelerindeki aşırı yüklenmeyi hafifletmek adına sokak aydınlatmaları kapatılırken, vatandaşlardan elektrik tüketimini minimuma indirmeleri istendi ve planlı elektrik kesintilerinin yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

TOPLU TAŞIMA SAATLERİ KISITLANDI

Enerji krizinin yanı sıra kentteki sosyal ve ticari hayat da sıkı tedbirlerle sınırlandırıldı. Yeni düzenlemeye göre toplu taşıma araçları sabah 05:30 ile akşam 21:00 saatleri arasında hizmet verecek, feribot seferleri iptal edilerek ulaşım sadece yolcu tekneleriyle sağlanacak.

Olası hava saldırısı tehlikelerine karşı toplu taşıma araçlarının çalışmaya devam edeceği belirtilirken; büyük alışveriş merkezleri, süpermarketler, kafe ve restoranların çalışma saatleri akşam 20:00 ile sınırlandırıldı. Ayrıca kent genelindeki tüm açık hava ve sokak etkinlikleri yeni bir emre kadar tamamen iptal edildi.

İHA SALDIRILARINDA ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Alınan bu olağanüstü önlemlerin, Sivastopol ve Kırım genelinde artış gösteren insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından gelmesi dikkat çekti. Son olarak Sivastopol hava sahasında 11 İHA'nın imha edildiği, Kerç Yarımadası'ndaki saldırılarda ise 4 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

İHA'ların elektrik şebekelerinde yarattığı hasar sebebiyle kentin bir kısmına halihazırda elektrik verilemezken, yetkililer mevcut kısıtlamaların "güvenlik ve istikrarı sağlamak" amacıyla alındığını vurgulayarak yakıt tedarikini yeniden normalleştirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.