Ferrari, McLaren, Aston Martin ve Lamborghini’nin bazı hibrit süper otomobillerinde kullanılan sistemde geri hareket için ayrı bir mekanik geri vites dişlisine ihtiyaç duyulmuyor. Araç, elektrik motorunun ters yönde çalıştırılmasıyla geri hareket ediyor.

KLASİK GERİ VİTES NEDEN KALDIRILIYOR?

İçten yanmalı motora sahip geleneksel otomobillerde aracın geri hareket edebilmesi için şanzımanda ayrı bir geri vites mekanizması bulunuyor. Elektrik motorları ise çalışma prensipleri gereği 2 yönde de dönebiliyor. Bu özellik sayesinde geri hareket gerektiğinde elektrik motorunun dönüş yönü değiştiriliyor ve güç tekerleklere ters yönde aktarılıyor. Böylece ayrı bir mekanik geri vites dişlisine ihtiyaç kalmıyor.

GERİ GİTMEK İÇİN ELEKTRİK MOTORU KULLANILIYOR

Yeni sistem özellikle elektrik destekli yüksek performanslı hibrit otomobillerde kullanılıyor. Benzinli motor geri hareket için devreye girmeden elektrik motoru aracı geriye doğru hareket ettirebiliyor. Sürücü açısından geri hareket işlemi devam ederken değişiklik, aracın aktarma sisteminde gerçekleşiyor.

HANGİ OTOMOBİLLERDE BU SİSTEM VAR?

Ferrari SF90 Stradale, McLaren Artura, Aston Martin Valhalla ve Lamborghini Revuelto, mekanik geri vites yerine elektrik motorundan yararlanan hibrit süper otomobiller arasında bulunuyor. Bu modellerde elektrik motorları yalnızca performans ve hibrit sürüş için değil, aracın geri hareketinin sağlanmasında da görev yapıyor.

GELENEKSEL MEKANİK SİSTEMİN YERİNİ ALIYOR

Elektrikli tahrik sistemlerinin otomobillerde daha fazla kullanılmaya başlanmasıyla birlikte geri hareket için mekanik çözümlere duyulan ihtiyaç da değişiyor. Şimdilik özellikle lüks ve yüksek performanslı hibrit modellerde kullanılan sistem, elektrik motorunun çift yönlü çalışma özelliğinden yararlanıyor.