İngiltere’de hükümet, trafik güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Avrupa Birliği’nin Genel Güvenlik Yönetmeliği 2 (GSR2) ile uyumlu olması planlanan bu yeni adım, ülkede satılacak tüm yeni araçlara alkol kilidi ve kara kutu gibi güvenlik sistemlerinin zorunlu olarak entegre edilmesini öngörüyor.

Avrupa Birliği’nin güvenlik standartlarıyla uyumlu bir dizi düzenlemeyi gündeme geldi. Taslak plana göre, ülkede satışa sunulacak tüm yeni araçlara alkol kilidi ve kara kutu sistemlerinin entegre edilmesi zorunlu hale gelecek.

OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ DESTEKLİYOR

Araç üreticileri ve ihracatçılar, Avrupa pazarına giriş kolaylığı ve düşük üretim maliyetleri nedeniyle standartların uyumlu olmasını destekliyor. Ancak bu teknolojilerin maliyeti doğrudan araç fiyatlarına yansıyabileceği için tüketici tarafında endişeler de artıyor.

ALCOLOCK VE KARAKUTU NEDİR?

Alkol kilidi (Alcolock): Sürücünün yasal alkol limitini aşıp aşmadığını ölçen bir sistem. Limitin üzerindeyse araç çalışmıyor.

Kara kutu: Araç çarpışmadan önceki hız, frenleme, direksiyon hareketleri gibi verileri kaydeden sistem.

GSR2 kapsamında bu sistemlerin yanı sıra; sürücü uykululuğu uyarıları, çarpışma önleyici sistemler ve şerit takip desteği gibi teknolojiler de zorunlu hale gelecek

TÜRKİYE'DEKİ HAZIRLIKLAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin idari şartlar belli oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, motorlu araçlarda yer alan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar hakkında usul ve esaslar belirlendi.

Söz konusu maddelere ilişkin idari ve teknik gereklilikler ile tip onay belgelerine ait şablonlar da yönetmelikte yer aldı.

Düzenleme, ilgili Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında hazırlandı.

"İDEOLOJİK DEĞİL EKONOMİK" DİYEREK SAVUNDULAR

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, yeni düzenleme kapsamında otomobil üreticileri ve sektörel paydaşlarla görüşmeler yürütüldüğünü doğruladı. Bakanlık yetkilileri, Avrupa ile farklı güvenlik standartlarının maliyetleri artırabileceğini ve özellikle Kuzey İrlanda gibi bölgelerde çift standart sorununa yol açabileceğini ifade etti.

İşçi Partili yetkililer ise bu adımın ideolojik değil, ekonomik ve pratik gerekçelere dayandığını savunuyor.

Brexit yanlısı bazı milletvekilleri ve medya kuruluşları, söz konusu düzenlemeyi “gizli bir AB dönüşü” olarak tanımlıyor. Muhalefet, hükümetin bu adımı kamuoyundan gizli biçimde ve güvenlik gerekçesiyle meşrulaştırmaya çalıştığını öne sürüyor.