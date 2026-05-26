Tesla Araç Mühendisliği Başkan Yardımcısı Lars Moravy tarafından doğrulanan test sonuçlarına göre, fütüristik yapısıyla dikkat çeken Cybercab, onaylanmış verimlilik oranlarıyla otomotiv sektöründeki dengeleri değiştirdi. İki yolcu kapasiteli tasarlanan ve geleneksel kontrol mekanizmalarını tamamen ortadan kaldıran araç, mevcut en verimli seri üretim elektrikli araçlardan biri kabul edilen Lucid Air Pure modeline oranla yaklaşık yüzde 28 daha az enerji harcıyor. Teksas'taki Gigafactory tesisinde üretimine başlanan ve başlangıç fiyatının 30 bin dolar seviyesinde olacağı açıklanan model, otonom taksi ağlarının işletme maliyetlerini de minimuma indiriyor.

EN YAKIN RAKİBİNE YÜZDE 28 ENERJİ TASARRUFU FARKI ATTI

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) standartlarına göre yapılan resmi ölçümler, elektrikli araç pazarındaki en verimli modellerin tüketim grafiklerini yeniden şekillendirdi. Cybercab, mil başına sadece 0,026 dolarlık enerji masrafıyla operasyonel bazda rakiplerinin önüne geçti.

Resmi EPA test verilerine göre kilometre başına harcanan enerji (Wh/km) bazında en verimli elektrikli araçlar şu şekilde:

Tesla Cybercab: 103 Wh/km

Lucid Air Pure: 143 Wh/km

Tesla Model 3: 149 Wh/km

Tesla Model Y: 149 Wh/km

Hyundai Ioniq 6: 150 Wh/km

Toyota bZ3X: 162 Wh/km

Tesla Model S: 168 Wh/km

AERODİNAMİK DAMLA TASARIMI VE KÜÇÜK BATARYA AVANTAJI

Cybercab'in tüketim rekoru kırmasının arkasındaki temel mühendislik başarısı, geleneksel araç mekaniklerinin dışındaki minimalist tasarımıyla doğrudan ilişkili. İç mekanında direksiyon simidi ve pedal seti bulundurmayan araç, sürtünme katsayısını düşürmek amacıyla damla formunda dizayn edildi. Gövdenin arka kısmının daraltılması ve aerodinamik yapının optimize edilmesi sayesinde, araç 50 kWh kapasitesinin altındaki küçük bir batarya paketiyle tam 480 kilometre menzile ulaşabiliyor.

Daha küçük bir batarya hücresi mimarisinin tercih edilmesi, aracın şarj dolum sürelerini kısaltırken ham madde üretim maliyetlerini de aşağı çekiyor. İlk aşamada kontrollü ve kademeli bir üretim ivmesiyle banttan indirilecek olan Cybercab'in, özellikle ticari robotaksi filolarının işletme, bakım ve şarj giderlerinde küresel ölçekte yüksek bir tasarruf standardı oluşturması öngörülüyor.