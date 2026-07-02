Otomotiv sektöründe gelişen teknolojiyle birlikte çeşitlenen şanzıman tipleri, sürücülerin bütçe ve konfor beklentilerine göre farklı performans çıktıları sunuyor. Doğru şanzıman seçimi, aracın mekanik ömrünü, yakıt sarfiyatını ve ikinci el değerini doğrudan etkiliyor.

MANUEL İLE KLASİK OTOMATİK VİTESİN FARKLARI NELER?

Sürücüye tam kontrol ve mekanik sürüş keyfi sunan manuel şanzımanlar, debriyaj mekanizmasının sürücü tarafından kontrol edilmesi esasına dayanıyor. Bu sistemler, düşük satın alma maliyeti, yakıt ekonomisi ve kolay tamir edilebilme avantajlarıyla bütçe odaklı kullanıcılar ile performans meraklıları tarafından tercih ediliyor.

Buna karşın tam otomatik şanzımanlar, vites değişimini tamamen kendisi yaparak özellikle şehir içi yoğun trafikte sürücünün üzerindeki stresi azaltıyor. Konfor odaklı bu sistemler, pratik ve günlük sürüş kolaylığı arayan geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

CVT VE DCT ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Kesintisiz değişken oranlı vites yapısıyla öne çıkan CVT şanzımanlar, sarsıntısız bir hızlanma performansı ve yüksek yakıt verimliliği sağlıyor. Yakıt ekonomisini konforla birleştirmek isteyen sürücüler için ideal bir yapı sunan CVT teknolojisine karşılık, DCT şanzımanlar çift debriyaj altyapısıyla çalışıyor.

Ultra hızlı vites geçişleri gerçekleştiren DCT, yüksek performans ve ani hızlanma tepkisi arayan, sportif sürüş karakterini benimseyen sürücülerin beklentilerini karşılıyor.

IMT VE AMT TEKNOLOJİLERİ HANGİ AVANTAJLARI SUNUYOR?

Debriyaj pedalını ortadan kaldırarak vites koluyla manuel vites değiştirme imkanı tanıyan IMT sistemi, düşük bakım maliyetini klasik vites geçiş hissiyle birleştiriyor. Otomatik vites konforunu daha ekonomik bir altyapıyla sunmayı hedefleyen AMT şanzımanlar ise manuel sistem tabanlı bir otomatik vites değiştirme mekanizması kullanıyor.

Klasik tam otomatik şanzımanlara oranla daha düşük yakıt tüketimi sergileyen AMT teknolojisi, maliyet ve tüketim dengesini ön planda tutan sürücülere hitap ediyor.