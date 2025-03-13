Arabaya binen çoğu kişi özellikle yaz aylarında güçlü güneş ışığı altında farkında olmadan görünmeyen bir tehlikeye maruz kalıyor. Camların arkasında bile UV radyasyonunun etkilerine karşı tam anlamıyla güvende değilsiniz. UV-A ve UV-B ışınları, cilt sağlığını tehdit eden önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar trafikte sıkışıklık nedeniyle uzun süre güneşe maruz kalmanın güneş yanığı, cilt yaşlanması ve hatta kansere yol açabileceğini belirtti.

Güneşe maruz kalma düzeyine göre araçtaki yolcuların risk seviyeleri değişse de otomobillerin ön camları UV ışınlarını filtreleyebilen geçirimsiz lamine camlardan yapılırken, yan ve arka camlar bu korumayı sağlamaz. Uzmanlara göre yan ve arka camlar UV ışınlarının yaklaşık yüzde 60'ının içeri girmesine izin veriyor. Bu nedenle en büyük risk, özellikle arka koltuklarda oturan yolcular için, çoğunlukla da çocuklar için söz konusu oluyor. Öte yandan uzmanlar arka yan camlara UV geçirmeyen film uygulanmasını öneriyor.

GÜNEŞE KARŞI KORUNMA YÖNTEMLERİ

Güneş ışığından korunmanın diğer yolları arasında stor perdeler, vantuzlu güneş koruyucuları ve vücudu tamamen örten giysiler bulunuyor. Ayrıca araç kullanmadan önce güneş kremi sürmek de önemli önlemlerden biri. "Kamyoncu kolu" olarak adlandırılan durum, sürekli güneşe maruz kalan kamyon şoförlerinin cilt yaşlanmasını gösterirken, pencereye bakan kol diğer kola göre çok daha fazla yaşlanmış oluyor.

SADECE OTOMOBİLLERLE SINIRLI DEĞİL

UV radyasyonuna maruz kalma durumu aslında sadece otomobillerle sınırlı değil trenler, otobüsler ve uçaklar gibi diğer taşıma araçları da bu tehlikeyi barındırıyor. Uçaklardaki pencereler, UVA ışınlarının büyük bir kısmını içeri alabiliyor. Bu nedenle pilotlar ve mürettebat üyeleri, normalden daha yüksek bir deri kanseri riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Yüksek irtifada daha fazla UV ışınına maruz kalmaları bu riskin sebeplerindendir.