ABD'nin Oklahoma eyaletinde tamamı kırmızı koruyucu filmle sarılmış yüzlerce aracın yer aldığı gizemli bir otopark keşfedildi. Bu araçların üzerindeki kırmızı kaplamayı söken veya izinsiz olarak bölgeden çıkaran kişilere yönelik ağır adli işlemler uygulanıyor. Araçların sıkı sıkıya mühürlendiği görülüyor. Yetkililer, izinsiz girişleri engellemek amacıyla bölgeyi kesintisiz olarak kontrol altında tutuyor.

ARAÇLARIN KIRMIZI PLASTİKLE KAPLANMASININ ARKASINDA HANGİ NEDENLER YATIYOR?

Gizemli araba mezarlığında bulunan araçlar, sigorta şirketlerinin tazminat değerlendirme ve yasal inceleme süreçleri altında tutuluyor. Özel kırmızı filmler, araçlardaki hasar delillerini korumak ve olası parça hırsızlıklarını önlemek amacıyla kullanılıyor.

Bürokratik ve hukuki süreçleri devam eden bu araçların içini sadece polis ekipleri ve sigorta müfettişleri inceleyebiliyor. Koruyucu kaplama aynı zamanda araçları çöl ortamındaki zorlu hava koşullarından ve tozdan da tamamen izole ediyor.

ABD'DEKİ DİĞER DEVASA ARAÇ MEZARLIKLARININ ARKASINDA NE VAR?

Ülkede benzer şekilde binlerce otomobilin kaderine terk edildiği farklı noktalar da bulunuyor. Mojave Çölü'nde yaklaşık on yıldır toz altında bekleyen 350 bin adet Volkswagen ve Audi marka araç, bu durumun en büyük örnekleri arasında yer alıyor.

Çölde bekletilen bu devasa araç stoku, 2015 yılında yaşanan küresel emisyon skandalının ardından koruma altına alındı. Çevre Koruma Ajansı'nın ihlal kararları doğrultusunda otoparklara çekilen araçlar, hukuki süreçlerin tamamlanmasını bekliyor.