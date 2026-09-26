İtalya’da sürücüleri hedef alan akılalmaz bir hırsızlık yöntemi, polisle yetkilileri alarma geçirdi. Başta Napoli olmak üzere ülke genelinde patlak veren yeni dolandırıcılık yönteminde, gözü açık hırsızlar park halindeki veya kırmızı ışıkta bekleyen araçların ön camına silecek altına sıkıştırılmış sahte 50 avro bırakıyor.

Yoldayken camında parayı gören sürücüler, ilk refleksle “şans bana güldü” diyerek aracı çalışır vaziyette bırakıp dışarı adım atıyor. Tam da bu anı bekleyen pusudaki hırsızlar, sürücünün dalgınlığından faydalanarak saniyeler içinde ya arabayı kaçırıyor ya da araçtaki çanta, telefon gibi değerli eşyaları kapıp kayıplara karışıyor.

Emniyet yetkileri sosyal medya üzerinden yayınladıkları uyarı videolarıyla vatandaşları uyararak, camda para görünse bile kesinlikle araçtan inilmemesi, kapıların kilitlenip derhal oradan uzaklaşılması gerektiğini vurguluyor. Yöntemin İtalya sınırlarını aşıp diğer ülkelere de sıçrayabileceğini belirten polis, tüm sürücülerin bu tuzağa karşı uyanık olmasını istiyor.