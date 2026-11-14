Otoparka döndüğünüzde aracınızın sileceğine sıkıştırılmış bir reklam broşürüyle karşılaşmak sıradan bir durumdur. Ancak kapı koluna sıkıştırılmış bir madeni para fark ederseniz durum çok daha ciddi bir boyut kazanıyor.

Güvenlik uzmanları, ilk bakışta tesadüf veya çocukça bir şaka gibi görünen bu detayın, hırsızların cam kırmadan ve alarmı tetiklemeden araçları soymak için kullandığı yeni bir yöntem olduğuna dikkat çekiyor.

Bu yöntem, özellikle merkezi kilit sistemini yanıltma esasına dayanıyor. Hırsızlar, araç sahibi henüz aracının başındayken veya park halindeyken kapı kolunun mekanizmasına madeni bir para yerleştiriyor.

Sürücü aracından inip uzaktan kumandayla kapıları kilitlediğinde, sıkıştırılan bu para kilit dilinin tam olarak kapanmasını engelliyor. Araç kilitlenme sesi çıkarıp dörtlülerini yakarak normal bir şekilde kilitlenmiş izlenimi verse de paranın bulunduğu kapı aslında açık kalıyor.

Araç sahibinin uzaklaşmasının ardından hırsızlar hiçbir zorlama yapmadan kapıyı açarak içerideki eşyaları kolayca çalabiliyor.

KAPILARIN ELLE KONTROL EDİLMESİ GEREKİYOR

Uzmanlar, aracının kapı kolunda madeni para gören sürücülerin soğukkanlı davranarak parayı hemen çıkarmasını ve tüm kapıların gerçekten kilitlenip kilitlenmediğini elle kontrol etmesini öneriyor. Araca binmeden önce çevreyi dikkatlice gözlemlemek, şüpheli bir durum veya takip edilme hissi varsa vakit kaybetmeden araca binip güvenli bir bölgeye uzaklaşmak hayati önem taşıyor.

Her ne kadar yeni nesil modern araçların büyük bir kısmı bu tarz mekanik engelleri algılayarak merkezi kilidin devreye girmesini önlese ve sürücüyü uyarsa da risk tamamen ortadan kalkmıyor. Bu nedenle uzmanlar, aracın içinde çanta, dizüstü bilgisayar veya cüzdan gibi değerli eşyaların dışarıdan görünecek şekilde kesinlikle bırakılmaması gerektiğini hatırlatıyor.