İstanbul'un Bakırköy ilçesinde trafikte yol verme anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Otomobildeki bir kadının da dahil olduğu kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Bakırköy ilçesi Şenlikköy Mahallesi Yamaç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı güzergahta seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden sözlü tartışma başladı.

ARAÇLARDAN İNİP TEKME YUMRUK BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine iki sürücü de araçlarından inerek yol ortasında birbirine saldırdı. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla vurduğu arbede sırasında, otomobilde yolcu koltuğunda bulunan bir kadın da araçtan indi. Kavgaya müdahil olan kadın yolcu, motosiklet sürücüsüne yumruk attı.

DİĞER SÜRÜCÜLER VE KURYELER AYIRDI

Trafiğin durma noktasına geldiği sokakta büyüyen kavgaya çevredeki kuryeler ve yoldan geçen diğer sürücüler müdahale etti. Vatandaşların yoğun çabası sonucu taraflar güçlükle sakinleştirilerek ayrıldı.

Sokak ortasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga ve kadının motosikletliye yumruk attığı o anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.