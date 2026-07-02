Hatay’ın Samandağ ilçesinde 26 Haziran’da park halindeki bir otomobilin yedek lastiğini çalan 4 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİLER

Olay, 26 Haziran günü saat 05.00 sıralarında Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi Ganim Canbolat Caddesi’nde meydana geldi. Aracının yedek lastiğinin çalındığını fark eden araç sahibinin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 4 şüphelinin lastiği yuvarlayarak götürdüğünü tespit etti. Yapılan araştırmalar neticesinde kimlikleri belirlenen H.T., H.A.Ö., A.P. ve S.A., ikametlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

"AÇIK LASTİKÇİ BULAMADIK" İFADESİ

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinde, kendi araçlarının lastiğinin patladığını ve olayın gerçekleştiği saatte açık lastikçi bulamadıkları için park halindeki aracın yedek lastiğini söküp kendi araçlarına taktıklarını iddia etti. Şüphelilerin aracında ele geçirilen çalıntı lastik, polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.