Günlük hayatta mühendislerin araçlarda sürücüler için gizlediği onlarca pratik detay bulunuyor. Ancak bu detayların çoğu, kullanım kılavuzlarının kapağı dahi açılmadığı için yıllarca milyonlarca sürücü tarafından bilinmiyor. Özellikle akaryakıt istasyonlarında sürekli ‘Depo kapağı sağda mı, solda mı?’ kararsızlığıyla yanlış pompaya yanaşma çilesini bitiren ve sürücünün gözünün önünde bulunan en işlevsel ipucu ortaya çıktı.

ÇOĞU SÜRÜCÜ ÜÇGEN OKUN ANLAMINI BİLMİYOR

Özellikle kiralık araç kullananların kabusu haline gelen yanlış pompaya yanaşma, yetişmeyen hortum, istasyon içindeki gereksiz manevralar ve inip depo kapağı arama çilesi, gösterge panelindeki tek bir sembolle artık tarihe karışıyor. Hız ve devir saatlerinin arasında yer alan yakıt seviye göstergesindeki pompa simgesine dikkatli bakıldığında, pompanın hemen dibinde duran küçük bir üçgen ok göze çarpıyor. Otomotiv üreticilerinin uluslararası bir standart haline getirdiği bu küçük ok, aracın yakıt dolum kapağının gövdenin hangi tarafında yer aldığını doğrudan gösteriyor.

ÜÇGEN OKUN YÖNÜ HAYAT KURTARIYOR

Göstergedeki küçük üçgen ok simgesi sola doğru bakıyorsa aracın depo kapağı sol arka çamurlukta, sağa doğru bakıyorsa sağ tarafta bulunuyor demek oluyor. Bazı eski model veya istisnai tasarıma sahip araçlarda bu ok bulunmasa bile, üreticiler aynı ipucunu pompa hortumunun çizim yönüyle veriyor; simgedeki pompa tabancası hangi yöne sarkıyorsa kapak da çoğunlukla o tarafta yer alıyor. Yıllardır ön panelde duran bu minik çizgi, istasyona girmeden önce dikiz aynalarını veya kapıları kontrol etme zahmetini ortadan kaldırıyor.