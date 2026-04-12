Manhattan'ın 60. Cadde ve güneyini kapsayan "Trafik Azaltma Bölgesi"ne (CRZ) yönelik Cornell Üniversitesi tarafından yapılan bilimsel araştırma, günlük 9 dolarlık giriş ücretinin hem ulaşım hem de çevre üzerinde devrim niteliğinde sonuçlar doğurduğunu ortaya koydu.

Altı aylık bir süreci ve yaklaşık 18 bin gözlemi kapsayan veriler, hava kirliliğinin sembolü olan PM 2.5 partiküllerinde yüzde 22’lik bir düşüş yaşandığını ve bu temiz havanın komşu bölgelere de yayıldığını kanıtladı.

KAMYON TRAFİĞİ YÜZDE 18 AZALMA KAYDETTİ

Uygulamanın ulaşım verilerine yansıyan sonuçları, şehir içi hız ve konforun arttığını gösteriyor. Özel araç trafiğinde yüzde 9, ağır kamyon trafiğinde ise yüzde 18 oranında bir azalma kaydedilirken, şehir içi araç hızları ortalama yüzde 11 oranında ivme kazandı.

Trafiğin azalmasıyla birlikte toplu taşıma kullanımı yüzde 7 artarken, otobüs hızlarındaki yüzde 47’ye varan artış dikkat çekti.

Araştırmada öne çıkan en çarpıcı bulgulardan biri ise, ücretli bölge dışındaki Bronx ve Staten Adası gibi yerlerde bile trafiğin yüzde 14’e kadar rahatlaması oldu; bu durum sürücülere haftalık toplamda 21 milyon dolarlık bir zaman tasarrufu ve refah artışı sağladı.

YILLIK 500 MİLYON DOLAR GELİR METRO HATLARINA HARCANACAK

Şehir genelinde gürültü ve kaza oranlarının düşmesine rağmen yaya trafiği ve ticari faaliyetlerde herhangi bir gerileme yaşanmaması, projenin ekonomik sürdürülebilirliğini de destekledi.

Yıllık 500 milyon dolara ulaşması beklenen gelirin tamamının metro hatlarının geliştirilmesi ve toplu taşıma kalitesinin artırılması için kullanılması planlanıyor. Hem çevresel hem de kentsel refahı artıran bu model, Londra ve Milano gibi örneklerden sonra modern şehircilikte trafik sorunuyla mücadelede en başarılı uygulamalardan biri olarak kabul ediliyor.