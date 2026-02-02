TBMM Genel Kurulu, yarın yoğun bir gündemle toplanacak. İlk 17 maddesi kabul edilen ve trafik cezalarının artırılmasını öngören Karayolları Trafik Kanunu teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Yasa onaylandığında kamuoyunda trafik magandası olarak bilinen kural tanımaz agresif sürücülere yönelik ciddi yaptırımlar uygulanacak.

MAGANDAYA 180 BİN TL CEZA

Trafikte başka bir aracı saldırı amacıyla takip eden veya araçtan inerek tehdit oluşturan sürücülere 180 bin TL ceza uygulanacak, ehliyetleri 60 gün geri alınacak, araçları 30 gün trafikten menedilebilecek. Çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran araçları kullanan sürücülere 16 bin TL ceza verilecek. Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya sebep olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün geri alınacak ve psikoteknik değerlendirme olmadan iade edilmeyecek.

Seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülere 5 bin TL ceza kesilecek. Yarış yapan sürücülere 46 bin TL ceza verilecek; ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak. Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda, zorunlu neden olmadan olay yerini terk eden sürücülere 1 ila 3 yıl hapis cezası verilecek.

HIZ VE PLAKA İHLALİNE AF YOK

Yasayla birlikte trafikte devrim gibi düzenlemeler de yapılacak. Teklife göre, başkalarının hayatını tehlikeye atan ve kurallara uymayan sürücülere şu cezalar kesilecek: Plakasını bilerek okunmaz hale getiren sürücülere 140 bin TL ceza verilecek, araç 30 gün trafikten menedilecek. Büyük yük taşıyan araçlar ve çok sayıda yolcu taşıyan araçlarda takograf, taksilerde taksimetre kullanımı zorunlu olacak.

Yerleşim yeri içinde belirlenen hız sınırını aşırı şekilde geçen sürücülerin ehliyetleri ihlal oranına göre 30, 60 veya 90 gün süreyle geri alınacak. Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyen sürücülere 15 bin TL ceza kesilecek. Ambulans, itfaiye ve yangınla mücadele araçlarına yol vermeyen veya durmayan sürücülere 46 bin TL ceza verilecek, ehliyetleri 30 gün geri alınacak.

İZİN SÜRELERİ ARTIYOR

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yeni haftada Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Düzenlemeye göre, çalışan annelerin 16 haftalık doğum izni, 24 haftaya çıkarılacak. Ayrıca, eşi doğum yapan babaların 5 günlük izni de memurlarla eşitlenerek 10 güne yükseltilecek.