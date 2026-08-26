Rize'de yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu bir caddede bisikletli sürücü ile otomobil arasında yaşanan geçiş tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, bisikletlinin karşı yönden düz ilerlerken, otomobilin sola dönüş manevrası yapması sırasında başladı. Bisiklet sürücüsü, otomobilin dönüşüne tepki göstererek sürücüye "Ne yapıyorsun dayı?" diye seslendi.

Bisikletli, kendisinin düz gittiği ve geçiş hakkının kendisinde olduğu gerekçesiyle sözlü tartışma başlattı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi araçtan inerek bisikletliye saldırdı.

KAMERAYI ELİYLE KAPATMAYA ÇALIŞTI

Olay, bisiklet sürücüsünün üzerinde bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, saldırganlardan birinin yaşananların kayıt altına alınmasını engellemek amacıyla kamerayı eliyle kapatmaya çalıştığı görülüyor.

Saldırı sırasında çevredeki esnaf da olaya tepki gösterdi. Görevliler ve iş insanları, tarafları ayırmak ve şiddetin devam etmesini önlemek için araya girdi.

GEÇİŞ HAKKI KURALLARI KİME AİT?

Olayın temelini oluşturan geçiş önceliği konusunda trafik kuralları belirleyici oluyor. Tek şeritli ve çift yönlü yollarda sola dönüş yapan sürücüler, karşı yönden düz ilerleyen araçlara ve bisikletlilere geçiş hakkı vermek zorunda.

Sola dönüş yapan sürücünün, dönüş öncesinde karşı yönden gelen trafiği kontrol etmesi ve güvenli bir şekilde manevra yapması gerekiyor. Bisikletliler de karayolunda trafik kurallarına tabi olmakla birlikte, düz giderken sola dönüş yapan araçlara karşı öncelikli hakka sahip.

Bisikletlinin hızlı gelmesi, sürücünün yol verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Sürücünün karşı yönden gelen trafiğin durumunu ve hızını dikkate alarak manevra yapması şart. Olası bir kazada, geçiş hakkını ihlal eden sürücünün kusur durumu ayrıca değerlendirilecek.