İstanbul Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçen yayayla tartıştıktan sonra aracından inerek kişiyi darbeden otomobil sürücüsüne 185 bin 662 lira para cezası uygulandı. Sürücü belgesi iptal edilen ve aracı 60 gün trafikten men edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE ARACINDAN İNDİ

Olay, dün öğle saatlerinde Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçen yaya ile otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü aracından inerek yayayı darbetti. Yayanın şikâyeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda kimliği belirlenen İ.B. (32), polis ekiplerince gözaltına alındı.

185 BİN 662 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Sürücü İ.B.'ye, "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "Yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak" ihlallerinden toplam 185 bin 662 lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyeti iptal edilirken, kullandığı otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.