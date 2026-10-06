Türkiye'nin haftalardır bir numaralı gündemi olan fon vurgununda peş peşe yeni iddialar gelmeye devam ediyor.



Eşiyle birlikte borsa hisselerinden 2,2 milyar TL'nin üzerinde vurgun yaptığı ortaya çıkan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından AKP'den milletvekili adayı olmuş olan eski bürokrat Osman Arıkan Nacar'ın da 20 milyar TL para çekerek yurt dışına kaçtığı öğrenilmişti.





YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 20 milyar liralık vurgunu hatırlatarak, Nacar ile AKP Sözcüsü Ömer Çelik arasında ilişki olduğunu belirten iddiaları gündeme taşıdı.



MİLYARLIK VURGUNCUYLA BODRUM'DA TATİLE GİTTİ Mİ?



Emre, Çelik'e kısa süre önce Nacar ile Bodrum'da tatil yapıp yapmadığını sorarak şu ifadeleri yöneltmişti:



"Gazetede haberi çıktı, eski bir bürokratın 20 milyar TL çekip yurt dışında kaçtığı haberi. Kim bu? Daha önce AK Parti’den iki kere milletvekili adaylığı yapmış Osman Arıkan Nacar. Ortağı bu soruşturmadan tutuklu. E-DATA teknoloji firmasının üç büyük ortağından biri. Mevcut iktidar döneminde durmadan yükselmiş, müsteşar yardımcılığı yapmış, yetmemiş ailesinden önemli görevlere getirilmiş, mesela bir ağabeyi Adana'da İl Sağlık Müdürlüğü olarak atanmış. İktidarla iç içe bir isim.



Ben buradan Sayın Ömer Çelik'e soruyorum: Siz bu kişiyle birlikte çok kısa bir süre önce Bodrum'da tatil yaptınız mı, yapmadınız mı? Ankara'ya birlikte döndünüz mü? Bu kişiyle ilişkiniz ne boyuttadır? Yaptığı bu işle ilgili ne söyleyeceksiniz? Bir insan tatilini en yakın arkadaşıyla geçirir. Madem bu sizin bu kadar yakın arkadaşınız. 20 milyar TL'lik bir vurgundan bahsediliyor ve parayla birlikte yurt dışında olduğu. Sayın Çelik'ten bu soruların cevabını bekliyoruz. Asla bu işin ucu nereye giderse gitsin bırakmayacağız. Üzerinde çalışıyoruz. Bu hafta yine ilgili kurmaylarla birlikte bir toplantı daha gerçekleştireceğiz. Ve emin olduğumuz bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.”



İDDİALARA YALANLAMA GELMEDİ



Emre'nin Çelik hakkında sorduğu sorulara, iddiaların üzerinden bir güne yakın süre geçmesine rağmen ne Çelik ne de AKP cephesinden bir yalanlama gelmedi.