İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’deki seçimlere değindi. Amerikalı seçmenlerin kararlarını verdiğini belirten Arakçi, artık Beyaz Saray yönetiminin de önündeki seçeneklerden birini tercih etmesi gerektiğini ifade etti.

“İki günlük önerimiz hâlâ geçerli”

ABD yönetimine seslenen Arakçi, daha önce sunduklarını belirttiği iki günlük önerinin hâlâ geçerli olduğunu kaydetti.

Arakçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Amerikalı seçmenler kararlarını verdiler. Artık Beyaz Saray’ın da kendi kararını verme zamanı geldi. İki günlük önerimiz hâlâ geçerli: Tüm cephelerdeki savaşın sona erdirilmesi de dahil olmak üzere şartları yerine getirin, sonuçları göreceksiniz. Ya da savaşı seçin ve uyanık, savaş tecrübesi kazanmış savaşçılarımızın cehennemi yağdırışını izleyin.”