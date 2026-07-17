İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında savunma bütçesi ve İran ile yaşanan savaş nedeniyle süregelen gerilimin gölgesinde, pazar günkü Dünya Kupası finalinde yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.
Başbakanlık ofisinden cuma günü yapılan açıklamaya göre Sanchez, İspanya'nın Arjantin ile karşılaşacağı final maçı için New Jersey'de bulunacak.
Karşılaşmanın ardından Trump'ın kupayı İspanya takımına teslim etme ihtimali bulunuyor.
ARALARI BOZUKTU
ABD Başkanı Trump, İspanya hükümetinin NATO'nun GSYİH'nin yüzde 5'ini savunmaya harcama hedefini taahhüt etmeyi reddetmesini defalarca eleştirmiş ve çok sayıda ticari misilleme tehdidinde bulunmuştu.
Bu tehditlerin sonuncusu, bu ayın başlarında Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde gerçekleşti. Trump, zirvede danışmanlarına "ziyaretler de dahil olmak üzere İspanya ile tüm ticareti kesin" talimatını verdi.
Ancak ABD lideri daha sonra tonunu yumuşatarak İspanya'nın ödeme talebine sadık kaldığını ve "çok cömert" davrandığını belirtti.
Sanchez hükümeti, bu açıklamayı Madrid'in GSYİH'nin %2'si olarak mutabık kalınan savunma harcaması hedefine uymasıyla ilişkilendirdi.
EN SON ANKARA'DA KONUŞTULAR
Başbakan Sanchez, bu yılın başlarında ABD'nin İran'a yönelik saldırısı sırasında askeri üslerin ve hava sahasının kullanılmasına onay vermeyerek de Trump yönetiminin tepkisini çekmişti.
Sanchez, o dönemde İspanya'nın müttefikleriyle mümkün olan en iyi ilişkileri arzuladığını ifade etmişti.
İki liderin Ankara'daki zirvede Dünya Kupası gibi sınırlı konuları içeren gayriresmi ve dostane bir sohbet gerçekleştirdiği belirtildi.
Görev süresi boyunca ABD'ye, çoğunlukla New York'taki BM Genel Kurulu toplantıları için sık sık seyahat eden Sanchez, 2023 yılında eski ABD Başkanı Joe Biden ile ikili görüşmeler gerçekleştirmek üzere Washington'ı ziyaret etmişti.
Diğer yandan Kral Felipe, Kraliçe Letizia ve kızları Prenses Leonor ile Infanta Sofia da dahil olmak üzere İspanyol kraliyet ailesinin de final maçına katılacağı doğrulandı.