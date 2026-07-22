KAAN TAŞANER VE SERAY DURA BEBEK'TE
Uzun süredir mutlu birlikteliklerini sürdüren Kaan Taşaner ile Seray Dura, Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerin evlilik sorularını yanıtlayan çift, ilişkileriyle ilgili merak edilen konuya açıklık getirirken, Seray Dura'nın yeni imajı da dikkat çekti.
İKİLİ BEŞ YILDIR BİRLİKTELER
'Başım Belada', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' ve 'Rengarenk' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Kaan Taşaner, yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu Seray Duru ile Bebek sahilinde objektiflere yansıdı.
SERAY DURA'NIN SARIŞIN TARZI DİKKAT ÇEKTİ
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çiftin keyifli halleri dikkat çekerken, Seray Duru'nun sarıya boyadığı saçları sosyal medyada Aleyna Tilki'ye benzetildi.
''EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ''
Evlilik iddialarıyla ilgili konuşan çift, şu an için böyle bir planları olmadığını söyledi. Seray Duru, "Biz beş yıldır birlikteyiz ama evlenmeyi henüz düşünmüyoruz. Böyle güzel." ifadelerini kullandı.
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16 YAŞ FARKI SORUSUNA YANIT
Aralarında 16 yaş fark bulunan çift geçmiş röportajlarında ilişkinin sorun olup olmadığı yönündeki soruyla karşılaştı. Sorudan rahatsız olan Kaan Taşaner, “Bunlar insanın vaktini çalan sorular. Biz kaçalım” diyerek röportajı sonlandırmıştı.
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