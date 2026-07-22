''EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ''

Evlilik iddialarıyla ilgili konuşan çift, şu an için böyle bir planları olmadığını söyledi. Seray Duru, "Biz beş yıldır birlikteyiz ama evlenmeyi henüz düşünmüyoruz. Böyle güzel." ifadelerini kullandı.