Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, özel hayatıyla gündeme geldi. Çilingiroğlu, kendisinden 26 yaş küçük sevgilisi Aslım Kan ile önceki akşam bir mekanda eğlendi.

ARTO'DAN SÜRPRİZ SORU

Çifti birlikte gören şarkıcı Arto, ikilinin yanına giderek kısa bir soru cevap gerçekleştirdi. O anları kayda alan Arto, sosyal medya hesabından da paylaştı.

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olduklarını belirten Aslım Kan, ilişkilerinin iyi gittiğini söyledi.

'KAYA ZOR BİR ADAM DEĞİL'

“Kaya zor bir adam mı?” sorusuna yanıt verdi

Aslım Kan, kendisine yöneltilen “Kaya zor bir adam mı?” sorusuna ise “Hayır” yanıtını verdi. Çiftin samimi açıklamaları dikkat çekti.

DÜĞÜN AÇIKLAMASI ŞAŞIRTMIŞTI

Geçen aylarda; 62 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu, 26 yaş küçük sevgilisiyle düğün planını anlattı. Yaptığı açıklamayla çok konuşulan ünlü isim, "Bu ekonomik şartlarda zor gibi ya. Bir düğün yapmak kaç para biliyor musunuz? 3 milyondan başlıyor. Üç milyonu bulmam lazım. Bulsam düşünürüm" diye belirtmişti.