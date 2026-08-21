Yeni sezonda atv ekranında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisi sete çıktı. TİMSB Productions imzalı yapımda Burak Özçivit Kenan Kozan'a, Sibel Taşçıoğlu ise onun annesi Celadet Kozan'a hayat veriyor. Dizinin Adana'daki ilk set gününden oyuncuların birlikte yer aldığı ilk fotoğraf da paylaşıldı.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER'DE İLK SET HEYECANI

Yeni sezonun merakla beklenen yapımları arasında yer alan Güneşin Doğduğu Yer'in çekimleri başladı. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Yıldız Tunç kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali oturuyor.

Dizinin çekimleri Almanya'da başlayan hikâyenin ardından Adana'da devam ediyor. Yapım, Adana'nın sert ve tutkulu atmosferini merkezine alan hikâyesi ve kalabalık oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek.

BURAK ÖZÇİVİT VE SİBEL TAŞÇIOĞLU ANNE-OĞUL OLDU

Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, Kenan Kozan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakteriyle tanınan Sibel Taşçıoğlu ise Özçivit'in canlandırdığı Kenan'ın annesi Celadet Kozan'ı oynayacak.

Adana'daki ilk çekim gününde birlikte kamera karşısına geçen Özçivit ve Taşçıoğlu'nun dizideki ilk fotoğrafı da yayınlandı. İkilinin anne-oğul olarak vereceği performans, dizinin dikkat çeken oyuncu eşleşmelerinden biri oldu.

BURAK ÖZÇİVİT'TEN SETTEN ÖZEL VİDEO

Güneşin Doğduğu Yer'in çekimlerinin başladığı, Burak Özçivit'in yer aldığı özel bir videoyla da duyuruldu. Kenan Kozan karakterine hayat verecek olan oyuncu, üzerinde dizinin adının yer aldığı klaketle kamera karşısına geçti.